75% des Français pensent que leur pouvoir d'achat est en baisse

(Boursier.com) — C 'est décidément le dossier qui préoccupe les Français, à six mois de la présidentielle. Hausse des prix du carburant, du gaz, de l'électricité, des aliments... Trois quarts des Français estiment que leur pouvoir d'achat diminue, selon une enquête Odoxa-Groupama réalisée pour France Bleu et publiée ce jeudi. Le sujet est même un enjeu important pour 90% d'entre eux.

Pourtant, après avoir stagné entre 2019 et 2020, le pouvoir d'achat a enregistré un rebond au deuxième trimestre 2021 (+0,6%), selon les données de l'nsee. Odoxa avance deux raisons pour expliquer ce décalage : "Les Français ont, ces derniers mois, moins consommé et beaucoup épargné (111 milliards d'euros d'épargne supplémentaire en 2020, toujours selon l'Insee) et les augmentations de prix de l'énergie passent mal".

Pas aux niveaux des "Gilets jaunes"

Mais les auteurs de cette enquête modèrent ce résultat, et estiment que "la perception d'une dégradation, si elle est très élevée, n'atteint pas les niveaux de 2018 et 2019, marquée par le mouvement des Gilets jaunes".

Les dépenses en carburant (44%), sont jugées les plus difficiles à supporter, devant le gaz (42%), les impôts (42%), le fuel (41%) et l'électricité (37%). Et "58% des ouvriers, qui par définition ne bénéficient pas du télétravail et doivent donc systématiquement se déplacer pour aller travailler, pointent particulièrement la hausse du prix de l'essence et du gasoil", note Odoxa.

"Dans des régions où on utilise moins souvent sa voiture (Auvergne-Rhône Alpes, Ile-de-France et Occitanie), les impôts et taxes sont en tête des dépenses les plus difficiles à supporter. Dans les Pays de la Loire également, mais à égalité avec le carburant car on y utilise beaucoup sa voiture", détaille Odoxa.

Les Français de serrent la ceinture

Dans ce contexte, les économies sont de rigueur et deux tiers des Français abandonnent une partie de leur confort : 66% réduisent leur consommation de chauffage ou d'eau chaude. Les projets d'achat important sont aussi souvent remis à plus tard (+10 points en deux ans), tandis que 52% puisent dans leur épargne ou la réduisent (+11 points). Enfin, 14% des sondés prennent un crédit à la consommation (deux fois plus qu'en 2019) pour assumer les coûts supplémentaires.