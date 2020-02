70.000 mégots collectés et recyclés grâce au partenariat ÉcoMégot / Comerso / Carrefour

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dès novembre dernier, 24 magasins Carrefour d'Ile de France se sont engagés dans une grande opération de collecte de mégots de cigarettes. Epaulés d'ÉcoMégot et Comerso, cette opération a permis de collecter 70.000 mégots qui ont ainsi pu être recyclés.

Alors que 40 milliards de mégots sont jetés par terre chaque année en France, il suffit de faire un pas dans la rue pour en voir des dizaines au sol... Composé de 2.500 composants chimiques, un seul mégot va mettre jusqu'à 12 ans à se dégrader selon le milieu. La plupart du temps, le mégot va finir sa vie dans les égouts puis dans les fleuves et les océans. A ce moment-là, c'est jusqu'à 500 litres d'eau qui vont être pollués par un seul mégot.

40% des déchets retrouvés dans la Méditerranée sont des mégots, ces derniers étant également à l'origine de 16% des départs d'incendie. C'est face à ce véritable fléau qu'ÉcoMégot a décidé d'agir...

Carrefour Ile-de-France s'engage

24 magasins Carrefour d'Ile de France, dans le cadre de l'engagement RSE du Groupe ACTFORFOOD, ont organisé en novembre dernier une grande opération de collecte de mégots. L'enseigne invitait ses clients à remplir une bouteille d'1 litre de mégots, en échange de quoi ils recevaient un panier anti-gaspi (panier de produits à date courte) Too Good To Go !

Les opérations logistiques (collectes des bouteilles, rapatriement chez ÉcoMégot) ont été gérées par Comerso, spécialiste de l'anti-gaspi...

En 2 jours, 70.000 mégots ont été collectés et ont pu être ensuite recyclés par ÉcoMégot. Ce sont pas moins de 45 millions de litres d'eau qui n'ont pas été pollués, soit 18 piscines olympiques !