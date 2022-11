7 Français sur 10 ont le sentiment de ne pas être suffisamment informés sur l'épargne solidaire !

S'ils devaient investir dans l'épargne solidaire, 40% des Français auraient envie de privilégier des projets favorisant le lien social...

(Boursier.com) — A l'occasion de la Semaine de la Finance Solidaire qui se déroule du 7 au 14 novembre, France Active propose un décryptage pour aider chacun à y voir plus clair... France Active et OpinionWay ont ainsi sondé les Français sur l'épargne solidaire : Le contexte économique actuel renforce-t-il leur envie d'épargner ? Vers quel type d'épargne ? Quels projets solidaires voudraient-ils soutenir prioritairement ? Les jeunes ont-ils des attentes différentes de leurs ainés ?

Les Français ont en tout cas tous un point commun, celui de se sentir mal informés sur cette épargne, son parcours, sa rentabilité et sa finalité...

Une envie d'épargner plus solidaire mais un fort besoin d'information

Environ 70% des Français se déclarent mal informés sur l'épargne solidaire, qu'il s'agisse des acteurs qui utilisent cette épargne, sa rentabilité, les produits qui existent, les projets sur lesquels leur épargne pourrait être investie. Pourtant, près d'1 Français sur 2 souhaite épargner en 2023 dont 17% plus qu'en 2022 (32% des 18-34 ans)... Et 25% aimeraient que cette épargne ait une finalité solidaire, c'est-à-dire qu'elle puisse soutenir le développement économique et contribuer à la réussite de projets solidaires sur le territoire.

S'ils devaient investir dans l'épargne solidaire, 40% des Français auraient envie de privilégier des projets favorisant le lien social (20%) et l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi (20%), 32% des projets environnementaux.

44% des Français se disent prêts à se montrer patients et à investir sur des projets rentables à moyen ou long terme, un chiffre qui grimpe à 56 % chez les 18-34 ans.

Ce sondage OpinionWay pour France Active a été réalisé en septembre 2022 auprès d'un échantillon de 1014 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus...