7 Français sur 10 comptent faire des achats pendant le Black Friday !

43% des achats de Noël seront effectués lors du Black Friday, selon une étude du cabinet PwC...

(Boursier.com) — Plus de sept Français sur dix (71%) ont l'intention de faire "chauffer" leur carte bancaire vendredi pour le Black Friday et trois jours plus tard pour le Cyber Monday - un chiffre stable par rapport à 2022, selon une étude du cabinet PwC. Le budget moyen de sera en moyenne de 259 euros, là aussi sans grand changement, les hommes (304 euros) ayant l'intention de plus dépenser que les femmes (209 euros).

"Comme l'an dernier, 71% des Français prévoient leurs dépenses à l'avance dont 60% d'entre eux plus d'une semaine à l'avance et en particulier pour préparer les achats de Noël : 43% des achats de Noël seront effectués lors du Black Friday", peut-on lire dans un communiqué. Les clients seront plus attentifs aux bonnes affaires, la peur des fausses promotions augmente (25%), et le montant minimum de remise recherché est de 40%...

Une bonne affaire

Les Français considèrent en majorité que les remises doivent être supérieures à 40% pour constituer une “bonne affaire”, et un quart d'entre eux se méfient des fausses promotions, en progression de 4 points par rapport à l'an dernier...

Le Black Friday reste un rendez-vous essentiellement numérique : 65% (stable) des Français pensent acheter en ligne. Le magasin devrait, quant à lui, être plébiscité par 35% d'entre eux. Dans les autres pays européens interrogés, les achats en ligne devraient encore plus être privilégiés avec 76% des Allemands qui utiliseront ce canal, 65% des Italiens et 62% des Espagnols.

Prêt-à-porter adulte

En tête des intentions d'achat, les Français placent le prêt-à-porter adulte, avec 39% des répondants ayant l'intention d'effectuer des achats dans ce domaine, suivi de l'électronique (28%), du prêt à porter enfant (22%) et des jouets (21%).

Autre enseignement de cette étude : 85% des Français estiment que les enjeux du développement durable vont avoir un impact sur leurs achats à l'occasion du Black Friday, "en particulier via un meilleur contrôle de leurs dépenses en n'achetant que les produits dont ils ont besoin (31%), en évitant les achats d'impulsion (31%), via une sélection plus rigoureuse des produits en terme de qualité (26%) et en limitant les retours (25%)", écrit PwC...