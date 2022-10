6 Français sur 10 craignent de ne plus avoir les moyens d'avoir une voiture

Un objet de luxe ?

(Boursier.com) — Avoir une voiture coûte cher, mais les Français ne peuvent pas s'en passer, comme le montrent les longues files d'attente devant les stations-services ces derniers jours, pénurie des carburants oblige. Une écrasante majorité (75%) des possesseurs de voitures déclarent ne pas pouvoir s'en passer, selon l'Observatoire Cetelem de l'automobile 2023, publié ce jeudi.

L'étude, qui a été menée dans 18 pays, montre qu'au global, l'estimation moyenne du budget annuel alloué à l'automobile (carburant, assurance, réparations) est de 2.2753 euros (2.870 euros en France). L'essence est de loin en proportion le poste considéré comme le plus onéreux : 73% contre 47% pour l'assurance et 41% pour les réparations.

Les prix neufs en hausse

L'observatoire note que le prix des véhicules neufs est en hausse régulière depuis une dizaine d'années. Une progression marquée de 20% environ sur la période 2005-2021 aux Etats-Unis, en Chine et au Royaume-Uni et de 10% e, Europe. "Sur cette seule zone européenne, les prix des voitures ont augmenté deux fois plus vite que les revenus des ménages en Europe, avant même le choc des prix 2020-2022 consécutif à la succession des crises et à ses effets de limitation des approvisionnements", peut-on lire dans un communiqué.

Face à un coût de la mobilité élevé et un budget serré, les automobilistes s'efforcent de limiter les dépenses, et particulièrement le carburant (67%), puis la note liée aux péages (37%). Pour réduire l'addition à la pompe, une majorité (54%) déclare réduire ses déplacements, 46% comparer les prix afin d'acheter l'essence au plus bas prix, et 44% essayer d'optimiser leur conduite pour consommer moins de carburant.

Un motif d'exclusion ?

La voiture constitue un motif futur d'inquiétude : plus de six possesseurs de voitures sur dix (63%) affirment qu'ils craignent ne plus avoir les moyens de posséder un véhicule à l'avenir. Ce chiffre est de 59% chez les Français. "Le renoncement à la voiture est associé très majoritairement à des conséquences négatives", explique l'étude, et d'abord "comme une entrave à la liberté de se déplacer par 58% des automobilistes, voire des déplacements plus compliqués, car plus longs et moins confortables, pour 47%".

L'économie potentielle du fait de ne plus posséder de voiture est seulement mise en avant par un peu moins d'un quart (23%) des personnes interrogées. Quant à l'impact positif sur l'environnement que cela pourrait représenter, il n'est pris en considération que par 1 personne sur 5 (20%).

La fin annoncée des véhicules thermiques prévue en 2035 suscite aussi des craintes : alors que sept personnes sur dix ont renoncé à l'achat d'un véhicule électrique en raison de son coût jugé trop élevé, le risque d'exclusion est donc une réalité.