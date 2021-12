Ils espèrent tirer en moyenne 50 euros de leur revente, selon une étude Kantar.

(Boursier.com) — Le Père Noël n'est pas encore passé, mais les plateformes de vente d'occasion se frottent déjà les mains. Selon une étude Kantar pour eBay, plus d'un Français sur deux a opté pour l'achat d'un cadeau de seconde main en 2021... Et la revente de ces derniers, dès le 25 décembre sur le marché de la seconde main, progresse chaque année un peu plus.

Quelque 6,5 millions de Français prévoient déjà de revendre certains de leurs cadeaux de Noël. Bien que les motivations derrière ces reventes diffèrent, 381 millions d'euros seront dépensés pour les cadeaux non désirés (+22% en quatre ans, avec la hausse du budget cadeaux, qui s'élève à 257 euros, contre 247 euros en 2018, selon cette étude).

"Nous nous attendons comme chaque année à un pic de nouvelles annonces dès le soir de Noël. Cette année, près de trois millions de nouvelles annonces sont attendues entre le 25 décembre et le 3 janvier, dont plus de 300.000 le jour de Noël, soit une augmentation de 50% par rapport à 2020. Question de pouvoir d'achat ou d'économie circulaire, les Français sont de plus en plus adeptes de ce type d'approche rationnelle", explique Sarah Tayeb, Directrice des Ventes chez eBay en France.

Seconde vie

Selon Kantar, deux Français sur cinq comptent donner une seconde vie à ces cadeaux en les échangeant, les donnant à une tierce personne ou à une association caritative. Ainsi, "16% des Français (+23% en 5 ans) ont pour objectif de leur trouver un nouvel heureux propriétaire et espèrent tirer en moyenne 50 euros de la revente", explique l'étude.

La somme récoltée sera épargnée pour 42% des Français, transformée en cadeaux vraiment souhaités (39%), utilisée pour financer les dépenses de Noël (25%) ou encore transformée en cadeau pour un proche pour (12%).