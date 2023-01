5G : où en est-on vraiment ?

Selon le cabinet CCS Insight, la 5G comptera un total de 4 milliards d'abonnés en 2026 dans le monde...

(Boursier.com) — En Europe, la France revendiquait fin 2021 déjà plus de 3 millions de clients 5G selon l'Arcep (le régulateur des télécoms) soit un peu moins de 5% des forfaits mobiles dans l'Hexagone. Un an après, les chiffres définitifs ne sont pas encore compilés pour 2022, mais le seuil des 4 millions devrait être proche !... De quoi soulager progressivement les réseaux 4G menacés de saturation par l'augmentation du trafic et... faire le bonheur des constructeurs pour la période des fêtes de fin d'année avec plein de smartphones compatibles 5G sous le sapin !

Le nombre d'abonnés 5G devrait ainsi continuer d'augmenter à un rythme soutenu à mesure que les opérateurs densifient leur offre et affinent leurs réseaux... Pour les groupes télécoms l'enjeu est en effet de taille : Les forfaits 5G coûtent plus chers que les anciens packages, ce qui leur permet de rentabiliser leurs investissements particulièrement lourds technologiquement...

Pour le moment, près de trois ans après son arrivée sur le marché, la 5G n'a pas encore totalement conquis le grand public... Le dernier rapport de l'Arcep sur la qualité des services mobiles explique en partie ce phénomène : Sur plus d'un million de mesures, de la 2G à la 5G réalisées sur l'ensemble du territoire, à l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, ainsi que dans les transports, le débit moyen atteint 94 mégabits par seconde avec la 5G, contre 82 mégabits l'année dernière et 63 mégabits pour la seule 3G/4G. Verdict : bien mais peut mieux faire ! On est en effet encore loin en effet des promesses de débit qui pourraient théoriquement atteindre les 1 Gb/s en réception et 500 Mb/s en émission...

"Grandes pompes"

Dès le printemps 2021, les opérateurs télécoms français Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR ont pourtant appuyé sur l'accélérateur en lançant en grandes pompes le coup d'envoi de la 5G à Paris et dans certaines grandes villes comme Nice pour SFR...

Paradoxalement, initialement, seules certaines régions tests, des villes de la petite couronne parisienne très ciblées, pouvaient bénéficier de ces réseaux évolués. Orange et SFR, les premiers à avoir officialisé le lancement, ont d'abord annoncé vouloir déployer leurs réseaux exclusivement sur la bande de fréquences 3,5 GHz alors que d'autres proposent une offre sur des bandes plus basses s'apparentant à une "4G améliorée"... ce qui a pu en décevoir plus d'un et avoir un effet inverse à celui d'accélérateur initialement escompté ! A vouloir aller trop vite sans proposer un service vraiment décoiffant, on obtient un effet déceptif qui peut s'avérer contre-productif...

Au niveau international aussi, rien n'a été facile au début : La 5G a entraîné un chapelet d'interrogations et de doutes sur des questions diverses et variées aussi bien techniques, financières, environnementales, médicales ou encore sociétales, rendant son démarrage poussif, pendant que les opérateurs dépensaient des milliards d'euros pour déployer cette technologie coûteuse...

La 5G a malgré tout franchi la barre du milliard d'utilisateurs en 2022 dans le monde, selon la dernière étude du cabinet CCS Insight.

"Après deux années de turbulences qui ont vu le déploiement et l'expansion des réseaux 5G perturbés par la pandémie de Covid-19, un chemin plus clair vers l'adoption de cette technologie est désormais en vue" commente le cabinet. Un phénomène surtout dû à une plus large disponibilité de smartphones compatibles 5G, mais aussi aux stratégies plus offensives des opérateurs et aux lancements de réseaux plus affinés qui ont été retardés par la crise sanitaire.

James Manning Smith, analyste senior chez CCS Insight, rappelle toutefois que le monde reste confronté à des perspectives macroéconomiques et géopolitiques difficiles, associées à d'importantes difficultés persistantes dans le fonctionnement même des chaînes d'approvisionnements. Malgré cela, la transition vers les réseaux 5G devrait encore rapidement progresser en direction des 1,2 milliard d'utilisateurs sur la planète terre.

Fonctionnalité standard

La connectivité 5G est ainsi devenue une fonctionnalité standard des smartphones haut de gamme, mais plus seulement... "Avec 681 millions de nouveaux téléphones (44% de toutes les ventes de téléphones mobiles en 2022) qui ont une connectivité 5G, une base solide est en train de s'installer pour que la 5G se développe enfin de manière efficace. Le segment 5G est d'ailleurs prioritaire pour les fabricants de puces qui se positionnent dans la partie du marché la plus coûteuse où la marge est la plus élevée... De quoi passer outre les pénuries qui touchent durement les segments situé plus bas dans l'échelle de valeur...

D'ici 2026, CCS Insight prévoit au total 4 milliards de connexions haut débit mobiles 5G, soit 45% du total mondial... En 2026, la 5G sera ainsi en bonne voie de devenir une technologie mature sur des marchés avancés tels que l'Amérique du Nord ou l'Europe occidentale. Cependant, la transition sera beaucoup plus lente dans certaines régions du monde comme l'Inde, le Moyen-Orient ou encore l'Afrique. Malgré certains hubs de haute technologie en Inde et des "poches de connectivité avancée" dans les Emirats, la couverture globale de ces réseaux dans le monde en développement n'est donc pas pour tout de suite...

Alternative cellulaire

L'accès sans fil fixe, qui offre une alternative cellulaire au haut débit en fibre ou en cuivre, devrait lui aussi se distinguer selon CCS Insight, même si l'ampleur du marché est ici plus limité : "La concurrence dans le segment du sans fil fixe s'intensifie, en particulier en Amérique du Nord", souligne le cabinet. "T-Mobile, Verizon et AT&T traitent l'accès sans fil fixe 5G comme faisant partie intégrante de leurs stratégies 5G et cela porte déjà ses fruits, T-Mobile revendiquant déjà plus d'un million de clients". Bien que les connexions d'accès sans fil fixes 5G resteront marginales par rapport au haut débit par fibre et par câble, de plus en plus d'opérateurs dans le monde se tournent vers la 5G pour fournir un haut débit domestique, sans les dépenses liées au déploiement de réseaux de fibre.

Les applications machine-to-machine (M2M) et l'Internet des objets (IoT) cellulaire offrent aussi d'énormes potentiels pour la 5G, à mesure que de nouveaux appareils et applications IoT 5G émergent... D'ici 2026, CCS Insight prévoit 455 millions de connexions 5G M2M et IoT, la Chine ouvrant la voie grâce à des investissements majeurs dans la fabrication et d'autres industries de haute technologie...

On l'a compris, l'arrivée des smartphones 5G et la disponibilité des réseaux 5G favorisent logiquement la bascule des consommateurs : La 5G est désormais une "caractéristique standard sur les smartphones", estime-t-on chez CCS Insight. Selon le cabinet, près d'un téléphone sur deux vendus cette année est un modèle 5G. Et cela en dépit des difficultés d'approvisionnement qui pèsent sur les fabricants et l'inflation qui grève le budget des consommateurs...

Certes, aujourd'hui, la grande majorité des utilisateurs de la 5G se trouvent encore en Chine. mais certaines régions rattrapent leur retard à grand pas, notamment en Amérique du Nord où les Etats-Unis appuient sur l'accélérateur, tandis qu'en l'Europe, la France est loin d'être à la traine...

Pour la première fois depuis l'arrivée de cette technologie, les ventes de téléphones 5G dans le monde ont ainsi dépassé en 2022 celles des smartphones 4G... Selon Counterpoint Research, les courbes se sont croisées dès le mois de janvier 2022, moment fatidique où la part des smartphones 5G a franchi cette barre des 50%, tandis que mi-2020, ils ne représentaient encore que 25 % du total... A l'origine de cette accélération, les nouveautés 5G se sont multipliées à l'initiative des constructeurs, à commencer par Apple, Samsung ou encore Xiaomi.

En Chine, qui reste le premier marché mondial des télécoms, le pays affiche le taux de pénétration en 5G le plus élevé du monde (84%), toujours selon Counterpoint. Comme la Corée du Sud, le pays s'est en effet lancé très tôt dans la course folle à la 5G. La ville de Pékin a même ouvert les accès dès l'automne 2019, un an avant la France...

Mieux, la Chine a mis la 5G au coeur même de sa politique industrielle : 1,4 million d'antennes 5G ont été installées dans l'ensemble du territoire et les trois opérateurs télécoms chinois ont converti leurs clients à la 5G en migrant d'office leurs forfaits sans surcoût !

Aux Etats-Unis (73% de taux de pénétration) et dans une moindre mesure en Europe occidentale, c'est Apple qui a dopé le marché dans ses grandes largeurs : Le lancement, fin 2020 des iPhone 12, les premiers de la marque américaine à offrir la 5G, a fait bondir les taux de pénétration. La technologie devenant plus mature, le prix des processeurs 5G est en train de baisser, de quoi démocratiser progressivement l'accès à ce marché... Dès le début 2021, c'est Xiaomi, le troisième constructeur mondial, qui a été le premier à lancer un modèle 5G à moins de 250 euros.

Cette démocratisation des smartphones 5G est une bonne nouvelle pour les opérateurs télécoms qui ont investi des milliards pour acheter les fréquences et installer les antennes 5G. En France, un smartphone vendu sur trois est désormais un 5G, selon le cabinet GfK. Mais au moment de l'achat, seule pour le moment une (petite) moitié d'utilisateurs en profitent pour changer de forfait...

Pour les opérateurs télécoms, c'est une bonne nouvelle à deux titres : Les forfaits 5G un peu plus chers leur permettent de commencer à rentabiliser les milliards d'euros investis dans ces nouveaux réseaux. Pour rappel, le prix plancher des 310 MHz de spectre radioélectrique cédés par l'Etat pour 15 ans (extensible à 20 ans) avait été initialement fixé à 2,17 milliards d'euros, les opérateurs ayant finalement déboursé un total de 2,78 milliards d'euros.

Le nombre d'abonnés 5G va continuer d'accélérer à mesure que les opérateurs vont densifier leurs réseaux. Selon CCS Insight, la 5G comptera un total de 4 milliards d'abonnés en 2026 dans le monde, soit 45% du total... L'aventure 5G ne fait donc que commencer !

eToro est une plateforme d'investissement multi-actifs. La valeur de vos placements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est assujetti à un risque. Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle ou une offre ou sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.

Pour en savoir plus sur la 5G avec eToro