5G : le calendrier des enchères va être décalé

(Boursier.com) — La tenue des enchères pour l'attribution des fréquences mobiles 5G aux opérateurs télécoms français est décalée en raison de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de coronavirus. Une nouvelle date sera fixée en fonction de l'évolution de la situation explique l'Arcep, le régulateur du secteur...

"Les quatre candidats ont souscrit aux engagements prévus par le cahier des charges et pourront obtenir chacun, au terme de la présente procédure et pour un montant de 350 millions d'euros, un bloc de 50 MHz", explique l'Arcep.

