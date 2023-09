588 euros, voilà ce qu'il manque aux Français par mois pour "vivre confortablement"

"Un budget manquant aux Français jamais atteint", selon le dernier baromètre CSA Research pour Cofidis.

(Boursier.com) — C 'est un record ! Alors que l'inflation pèse de plus en plus sur les ménages français, il leur manque en moyenne 588 euros par mois pour "vivre confortablement" sans avoir à scruter chaque centime, comme le révèle la 12e édition du baromètre du pouvoir d'achat des Français, réalisée par CSA Research pour Cofidis* et rendue publique ce mercredi.

"Une certaine accalmie s'observe cette année, malgré les effets significatifs de l'inflation sur le porte-monnaie des Français. En effet, la somme manquante chaque mois aux Français pour vivre confortablement continue d'augmenter pour arriver à un record jamais atteint depuis 12 ans de 588 euros. Les stratégies et contraintes budgétaires qu'ils se sont imposées depuis le début de la crise ne semblent toujours pas être suffisantes", analyse Mathieu Escarpit, directeur marketing Cofidis France, cité dans un communiqué.

En 2022, le manque s'élevait à 510 euros par mois, et en 2021, il était de 467 euros. Cette situation financière pousse les consommateurs français à réfléchir à leurs priorités budgétaires : 64% d'entre eux affirment qu'ils utiliseraient cette somme de plus en plus conséquente principalement pour leurs dépenses alimentaires, soit 11 points de plus par rapport à l'année précédente.

Cofidis partage les résultats de la 12ème édition de son Baromètre sur le #pouvoirdachat des Français toujours dans un contexte marqué par l'inflation. Une étude @Cofidis / @InstitutCSA.

— Cofidis (@Cofidis), via Twitter

Des hausses des prix ressenties sur l'alimentation, l'énergie, les transports...

Parmi les personnes interrogées, 76% d'entre eux identifient l'inflation comme la principale raison de leurs difficultés en matière de pouvoir d'achat. Près des deux tiers d'entre elles affirment que cette situation a un impact significatif sur leur foyer, d'autant plus que la hausse des prix s'est désormais généralisée à tous les secteurs de l'économie.

Les Français estiment que les hausses de prix les plus importantes se sont fait sentir en priorité dans les domaines de l'alimentation (90%), de l'énergie (86%) et des transports (72%). Ces augmentations sont perçues comme injustifiées par la grande majorité des répondants, générant ainsi des tensions particulièrement marquées en ce qui concerne les dépenses liées au loyer (85%) et aux télécommunications (88%). Ces tensions obligent d'ailleurs 16% des Français à puiser dans leurs économies pour faire face à cette situation.

37% des Français sont à découvert au moins une fois par an

Si la majorité des Français (70%) considèrent toujours que l'Etat reste l'acteur le mieux placé pour lutter contre l'inflation, les grandes entreprises sont désormais également perçues comme des acteurs particulièrement influents (64%). Les sondés expriment des attentes spécifiques envers les entreprises qui occupent une place centrale dans les chaînes d'approvisionnement, telles que les industriels (79%), et les commerçants et distributeurs (68%).

L'étude révèle, par ailleurs, que 37% des Français confient être à découvert au moins une fois par an. Si le montant moyen du découvert connaît une légère baisse, restant stable à la baisse à 361 euros en moyenne après avoir fortement augmenté l'année précédente, 44% des Français pensent que l'utilisation du découvert sur leur compte courant pourrait s'accentuer dans les mois à venir.

[*Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.000 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, auto-administrée en ligne du 21 au 28 juin 2023, constitué d'après la méthode des quotas sur les critères suivants : sexe, âge, profession, région de résidence et catégorie d'agglomération.]