4ème vague : le programme des nouvelles restrictions

4ème vague : le programme des nouvelles restrictions









Troisième dose de vaccin, plans blancs, fin des tests gratuits... Le gouvernement serre à nouveau la vis pour lutter contre la propagation de l'épidémie.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Reconfinements aux Antilles, pression hospitalière croissante en métropole, mobilisation des "antivax" et des "antipass"... Ce contexte sanitaire tendu était mercredi matin au menu d'un conseil de défense et de sécurité en visioconférence, auquel participaient Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon (Var) et Jean Castex depuis la préfecture de Carcassonne (Aude).

La situation sanitaire du pays "est plus que délicate et impose notre mobilisation", a dit Emmanuel Macron dans un propos liminaire retransmis par la presse depuis son lieu de résidence estival, le fort de Brégançon (Var). "Nous avons dépassé en début de semaine les 9.000 hospitalisations pour COVID", a-t-il détaillé, alors que plus 1.700 patients sont actuellement en réanimation, selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

Le chef de l'Etat a dit sa volonté de "protéger les Françaises et les Français" par-delà les "polémiques", les "manipulations" et les "facilités", alors que des dizaines de milliers de personnes manifestent chaque semaine depuis un mois contre le "pass sanitaire", jugé liberticide. De nouvelles restrictions on été annoncées pour contrer ce quatrième vague épidémique.

Davantage de contrôles aux frontières

A l'issue d'un conseil de défense et de sécurité sanitaire organisé en visioconférence, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé que 100% des voyageurs en provenance des pays à risque seraient désormais contrôlés par test antigénique.

Tour de vis dans les centres commerciaux

Une consigne est par ailleurs donnée aux préfets des départements où le taux d'incidence dépasse 200 pour 100.000 habitants d'appliquer le "pass sanitaire" dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2.

Troisième dose de vaccin

Une campagne de rappel pour une troisième dose de vaccin débutera à la mi-septembre, et concernera les personnes vaccinées en début d'année. "Les rendez-vous ouvriront dès la fin du mois d'août, début du mois de septembre, pour une campagne de rappel qui débutera à la mi-septembre", a indiqué Gabriel Attal. La liste des populations concernées sera établie par la Haute autorité de santé, mais selon les déclarations d'Emmanuel Macron, les plus de 80 ans et les plus fragiles seraient notamment dans le viseur.

Fin de la gratuité des tests

Gabriel Attal a annoncé pour la mi-octobre la fin de la gratuité des tests, comme Emmanuel Macron l'avait évoqué lors de son allocution du 12 juillet.

Restrictions aux Antilles

La Martinique a instauré un reconfinement strict depuis mardi et Gabriel Attal a confirmé la décision de faire de même en Guadeloupe. L'état d'urgence sanitaire a en outre été décidé pour la Polynésie française, à partir du 12 août minuit, lors d'un conseil des ministres organisé conjointement ce mercredi.

Vaccination dans les collèges et lycées

Pour Emmanuel Macron, l'objectif reste "la vaccination de tous les Français qui peuvent être vaccinés". Il a rappelé l'organisation, à la rentrée, d'opérations de vaccination dans les collèges et lycées ainsi que d'une campagne de rappel pour les personnes les plus âgées ayant reçu les premières injections en tout début d'année.

"En France, 87% des admissions en réanimation concernent des personnes non vaccinées", a rappelé sur Twitter le Premier ministre, Jean Castex, qui a participé au conseil de défense à la préfecture de Carcassonne (Aude).

Plan blanc

Face à la recrudescence de cas graves, l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a déclenché mardi le plan blanc pour tous les hôpitaux de la région, afin d'éviter que l'afflux de patients ne sature le système.

Il s'agit de la quatrième région métropolitaine ayant basculé dans ce régime de gestion de crise sanitaire (qui repose par exemple sur des déprogrammations, des sorties anticipées, des rappels de personnels en congés), après la Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie.