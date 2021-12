4e édition de BercyINNOV : les vainqueurs sont connus !

A l'issue, les agents du ministère ont été invités à choisir parmi 55 projets leurs innovations favorites...

(Boursier.com) — Les 26 novembre et 2 décembre, s'est tenue la 4ème édition de BercyINNOV, grand rendez-vous annuel du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, qui encourage l'innovation interne auprès des collaborateurs et au service des usagers.

A l'issue, les agents du ministère ont été invités à choisir parmi 55 projets leurs innovations favorites.

Les trois prix de l'innovation BercyINNOV ont été remis par Marie-Anne Barbat-Layani, secrétaire générale des ministères économiques et financiers :

1er prix coup de coeur : Connecte Ta Boite

2ème prix coup de coeur : IA RéponseConso

3ème prix coup de coeur : RECAP

Pour Marie-Anne Barbat-Layani : "Cette quatrième édition de BercyINNOV vient clôturer avec éclat le mois de l'innovation publique qui témoigne de la formidable créativité des acteurs publics. BercyINNOV s'inscrit dans cette dynamique. Plus de 50 projets innovants, embrassant tous les domaines du ministère ont illustré la richesse et la diversité de ces innovations".

1er prix

Connecte Ta Boite est un concept TV original et inédit. Imaginé et conçu par Le Studio Next et coordonné par France Num en lien étroit avec le bureau de la communication de la Direction générale des entreprises (DGE) et le service de la communication (SIRCOM) du Secrétariat général, ce programme se présente comme une émission de télé réalité.

Il a pour objectif d'inciter et d'accompagner les Très Petites Entreprises (TPE) de moins de 10 salariés à adopter le numérique dans leurs activités.

En quelques semaines, les entrepreneurs participants ont démontré, preuves à l'appui, le bénéfice concret de l'intégration du numérique : amélioration du chiffre d'affaires, meilleure visibilité, nouveaux prospects, réduction des coûts, gestion interne facilité en temps...

Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mission-innovation/211119%20livret-bercy-innov-VF.pdf

2ème prix

IA RéponseConso est un système d'aide à la réponse automatisée aux consommateurs, utilisé par de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

La solution propose automatiquement les bons paragraphes pour constituer le courrier de réponse au consommateur.

La solution est liée au portail Internet de signalement SignalConso

Pour en savoir plus https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mission-innovation/211119%20livret-bercy-innov-VF.pdf

3ème prix

RECAP : Répertoire d'Ensemble des Compétences de l'Accueil de Proximité, est un outil bureautique destiné à faciliter les modalités pratiques d'accueil des particuliers.

Grâce à ce répertoire, tous les agents d'accueil seront en mesure de répondre aux particuliers à des questions simples sur la fiscalité, le secteur public local et les amendes.

Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mission-innovation/211119%20livret-bercy-innov-VF.pdf

L'édition 2021 BercyINNOV a également été marquée par les innovations induites par et pendant la crise sanitaire. La crise a incité, plus que jamais, à innover, en administration centrale comme dans les services déconcentrés. Avec le déploiement du télétravail, les services et les directions ont développé de nouveaux outils numériques et de nouvelles méthodes...