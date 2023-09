45 minutes de Velib' gratuites à l'occasion de la nouvelle "Journée Sans Voitures" à Paris

De 11h à 18h, seuls les modes de transports non polluants (vélo, rollers, trottinette, skateboard...) pourront circuler dimanche...

(Boursier.com) — Dimanche 17 septembre, un trajet gratuit en Vélib' mécanique ou électrique de 45 minutes sera offert pour toute souscription avec le code promotionnel " JSV2023 " * à un Ticket-V. En renouvelant son association à la Journée Sans Voitures - Paris Respire, le service public du vélo partagé de la Métropole du Grand Paris soutient l'essor de la pratique du vélo en ville et une circulation plus apaisée.

A Paris, de 11h à 18h, seuls les modes de transports non polluants (vélo, rollers, trottinette, skateboard...) pourront circuler. C'est l'occasion pour chacune et chacun, à partir de 14 ans, de tester les Vélib' verts mécaniques ou les modèles bleus à assistance électrique et la conduite dans un environnement plus propice à la remise en selle.

Avec un réseau de près de 1.470 stations et 18.000 vélos en libre-service dont 40% à assistance électrique, Velib' Métropole contribue au quotidien à fluidifier la circulation des habitantes et des habitants de la Métropole du Grand Paris en proposant une offre de transport complémentaire aux transports en commun...

A propos de Velib' Métropole

Avec près de 1.470 stations réparties dans 61 communes de la métropole du grand Paris soit un territoire couvert de 450 km2, Velib' Métropole est le service public de location de vélos en libre-service de référence. Il offre à ses 405.000 abonnés et ses plus de 700.000 utilisateurs différents annuels une solution de mobilité durable et complémentaire aux transports en commun. Depuis 2018, la Métropole du Grand Paris accompagne financièrement le développement du service...

* Offre valable pour la souscription et l'utilisation d'un forfait "Ticket-V", uniquement pendant la journée du dimanche 17 septembre. La souscription peut se faire sur l'application Vélib' Métropole et le site web :

www.velib-metropole.fr ou en station sur les bornes équipées d'un terminal de paiement électronique. Le ticket-V permet de faire une course en vélo électrique ou en vélo mécanique de 45 min maximum. Au-delà de 45 min, les usages non compris dans cette offre exceptionnelle seront facturés 1 EUR par demi-heure supplémentaire en Vélib' mécanique et 2 EUR en Vélib' à assistance électrique.