44% des Français ont une mauvaise image du Medef

L'élection du nouveau patron des patrons, qui succèdera à Geoffroy Roux de Bézieux, se tiendra le 6 juillet.

(Boursier.com) — Les candidats à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux ne sont plus que deux... Un duel entre Patrick Martin et Dominique Carlac'h (photo) pour prendre la tête du Medef, avec une élection programmée le 6 juillet. Mais que pensent les Français de l'organisation patronale ? Ils sont 44% à en avoir une mauvaise image, dont 16% une très mauvaise et 28% une assez mauvaise, d'après un sondage Elabe réalisé pour BFM Business. A l'inverse, 30% en ont une bonne image, dont 27% une assez bonne image et 3% une très bonne image. Nombreux sont les sondés qui n'ont pas d'avis : 26%.

Politiquement, la majorité absolue des électeurs de Valérie Pécresse (57%) et relative d'Emmanuel Macron (46%) ont une bonne image du Medef mais les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (62%) et dans une moindre mesure de Marine Le Pen (51%) en ont une image plus négative.

Cadres et ouvriers

On observe relativement peu de différence d'un point de vue socio-professionnel : une majorité relative de cadres (42%), d'employés/ouvriers (44%) et de retraités (43%) ont une mauvaise image du Medef, et près de trois sur dix une bonne image. L'organisation patronale est plutôt vue (à 47%) comme "trop proche du pouvoir politique, au service des chefs d'entreprise plutôt que des entreprises elles-mêmes, dont les propositions n'améliorent pas la situation économique du pays".

D'après ce sondage Elabe, 46% des Français estiment que le Medef ne propose pas grand-chose pour améliorer la situation économique du pays et 46% estiment qu'il défend plus les chefs d'entreprise que les entreprises elles-mêmes (18% pensent le contraire, 36% ne savent pas). Enfin, 35% voient le Medef plutôt comme un élément de blocage de la société française (23% de dialogue, 42% ne savent pas).

Des mesures soutenues

Les mesures soutenues par les candidats à la présidence du MEDEF sont majoritairement approuvées par l'opinion : 86% des Français se déclarent favorables à l'amélioration de la formation professionnelle pour répondre aux difficultés de recrutement, 83% à adapter le monde de l'entreprise aux nouvelles tendances de société (rapport au travail, "sens" du travail, organisation du travail comme le télétravail, etc.), 65% à alléger les normes et réglementations qui s'appliquent aux entreprises et 56% à baisser les impôts et taxes des entreprises.