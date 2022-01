4 milliards d'euros d'investissement d'entreprises étrangères en France

L'Elysée se prépare à annoncer 10.000 créations d'emplois dans le cadre de ces nouveaux projets.

(Boursier.com) — La France va annoncer lundi 21 projets d'investissement d'entreprises étrangères en France, représentant un montant total de quatre milliards d'euros et 10.000 créations d'emplois notamment dans l'industrie chimique, la santé et l'industrie agroalimentaire. Les groupes américains Pfizer et Eastman ont notamment dévoilé leurs projets, et d'autres devraient suivre.

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a annoncé un investissement de 520 millions d'euros sur cinq ans en France et un partenariat avec le français Novasep pour une partie de la production mondiale du principe actif de sa pilule anti-COVID 19.

Eastman, BASF...

De son côté, le groupe chimique Eastman, dont le PDG Mark Costa doit rencontrer dans la matinée Emmanuel Macron, a dit projeter d'investir jusqu'à un milliard de dollars (875,2 millions d'euros) pour construire en France la plus grande usine de recyclage moléculaire des plastiques du monde.

Emmanuel Macron, qui se rendra dans la journée dans le Haut-Rhin, doit aussi annoncer un investissement de 300 millions d'euros de la part du groupe allemand BASF pour une usine de HMD, un précurseur plastique utilisé dans les technologies de mobilité.

Six ministres se déplaceront parallèlement dans toute la France pour présenter d'autres projets parmi les 21, comme la relocalisation d'une activité de semi-conducteurs du belge X-Fab dans l'Essonne pour 60 millions d'euros, ou pour faire le point sur des projets déjà annoncés.

Pression fiscale

Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron a introduit une série de réformes pour réduire la pression fiscale sur les entreprises et rendre le marché du travail plus flexible, une politique qui lui a valu l'étiquette de "président des riches".

Les annonces attendues ce lundi seront présentées comme la preuve de l'impact positif de la politique économique d'Emmanuel Macron sur la compétitivité du pays, à moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle.