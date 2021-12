3ème meilleur démarrage de tous les temps pour le dernier Spider Man aux Etats-Unis

A l'échelle mondiale, le dernier opus de la saga de l'homme araignée a totalisé 334,2 millions de ventes supplémentaires, soit une recette totale de 587,2 millions de dollars, d'après les estimations du studio.

(Boursier.com) — C 'est le troisième plus gros lancement de film dans l'histoire d'Hollywood... Spider-Man: No Way Home" a engrangé environ 253 millions de dollars (225 millions d'euros) de ventes de billets aux Etats-Unis et au Canada dans le courant du week-end, a annoncé dimanche son distributeur Sony Corp.

A l'échelle mondiale, le dernier opus de la saga de l'homme araignée a totalisé 334,2 millions de ventes supplémentaires, soit une recette totale de 587,2 millions de dollars, d'après les estimations du studio.

Il s'agit non seulement du lancement le plus important de 2021, mais c'est aussi la troisième meilleure ouverture de tous les temps derrière "Avengers: Endgame" et "Avengers: Infinity War".

Le risque Omicron rôde

Le blockbuster a fait revenir les foules dans les salles d'AMC Entertainment, Cinemark et Cineworld qui ont souffert pendant la crise du Covid-19. La propagation du variant Omicron suscite cependant de nouvelles inquiétudes.

Si Broadway a annulé des spectacles et la Nation Football League reporté des matches, les cinémas étaient remplis. Les fans se sont pressés dans les salles obscures pour découvrir la nouvelle super-production à gros budget co-produite par Sony et Walt Disney Co distribuée seulement au cinéma.