3ème édition d'Investir Day : rendez-vous au Palais Brongniart le 23 novembre

(Boursier.com) — En ce mois de novembre, le CAC 40 a inscrit un nouveau record en atteignant le seuil symbolique et historique des 7.000 points. Ces circonstances amplifient un mouvement en faveur de la bourse : un afflux de nouveaux épargnants, investisseurs et actionnaires individuels est observé (38 ans d'âge moyen et un ticket d'entrée moyen de 20 KE).

La 3ème édition d'Investir Day s'adapte à ces nouveaux enjeux, afin d'apporter pédagogie et repères. Dans un format hybride, mêlant rencontres physiques et digitales, Investir Day vous donne rendez-vous le 23 novembre dans un lieu hautement symbolique : le Palais Brongniart.

Seront réunis investisseurs et actionnaires individuels de toutes générations, ainsi que l'ensemble des acteurs des marchés financiers (entreprises du CAC, mid-caps, autorités de régulation, sociétés de gestion, courtiers...) pour une expérience exceptionnelle.

4.000 visiteurs sont attendus sur place, 100 speakers et personnalités sont au programme avec 100 prises de paroles et interventions planifiées tout au long de la journée.

Une nouvelle vision sur l'épargne de demain

Le besoin de sens va croissant... C'est un mouvement global qui traverse la société et le monde économique, et qui incite à privilégier l'épargne responsable. En effet, 4 français sur 10 expriment un besoin de plus d'information et de transparence sur le sujet de finance responsable (étude AMF).

Investir Day entend informer et conseiller les actionnaires et investisseurs individuels afin de leur donner les clés de l'investissement responsable, sujet majeur de cette nouvelle édition le 23 novembre prochain.

Des invités prestigieux

