35 millions d'Européens privés de vacances à cause de leurs faibles revenus

35 millions d'Européens privés de vacances à cause de leurs faibles revenus









C'est en Grèce que la situation est la pire avec 88,9% des personnes menacées de pauvreté ne pouvant se permettre des vacances, selon une enquête de la Confédération européenne des syndicats.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 35 millions d'Européens ne pourront pas s'offrir de vacances cette année... "La majorité des familles à bas revenu en sont exclues", soit 28% des citoyens européens, selon une enquête de la Confédération européenne des syndicats. Et ce pourcentage monte à 59,5% pour les personnes dont les revenus sont inférieurs au seuil de risque de pauvreté (60% du revenu médian).

"C'est en Grèce que la situation est la pire avec 88,9% des personnes menacées de pauvreté ne pouvant se permettre des vacances. Viennent ensuite la Roumanie (86,8%), la Croatie (84,7%), Chypre (79,2%) et la Slovaquie (76,1%)". L'Italie compte le nombre le plus élevé de personnes dans cette catégorie, soit 7 millions. Elle est suivie par l'Espagne (4,7 millions), l'Allemagne (4,3 millions), la France (3,6 millions) et la Pologne (3,1 millions).

Inégalités

Une analyse des données Eurostat montre que les inégalités en matière de vacances entre les travailleurs dont le revenu est inférieur au revenu médian et ceux dont le revenu se situe au-dessus de ce seuil ont augmenté dans 16 États membres durant la décennie écoulée.

En Roumanie par exemple, 86,8% des personnes menacées de pauvreté ne pouvaient s'offrir de vacances contre 46,7% de celles bénéficiant d'un revenu supérieur au revenu médian. Cet écart de 40,1 points de pourcentage (pp) a augmenté de 17,1 pp depuis 2010.

Les plus importantes différences en matière d'accès aux vacances entre les deux groupes se retrouvent en Croatie (43,2 pp), Grèce (43 pp), Bulgarie (42,4 pp), Tchéquie (41,1 pp), France (40,4 pp) et Roumanie (40,1 pp).

Les augmentations les plus importantes dans ce domaine ont été constatées en Roumanie (+17 pp), Slovaquie (+14 pp), Croatie (+13,8 pp), Lituanie (+8,3 pp) et Hongrie (+7,9 pp). Voir le tableau 2 pour le détail de tous les pays.

Personnes menacées de pauvreté (sous 60% du revenu médian) ne pouvant s'offrir de vacances(source Eurostat) État membre Pourcentage Nombre réel Grèce 88,9 1.378.839 Roumanie 86,8 3.077.928 Croatie 84,7 524.293 Chypre 79,2 81.576 Slovaquie 76,1 360.713 Hongrie 72,8 754.936 Portugal 72,6 1.094.082 Bulgarie 71,6 972.328 Italie 71,2 7.095.792 Lituanie 64,8 305.856

Seuil de décence

La CES insiste sur le problème des inégalités en matière de vacances dans le cadre de ses efforts visant à renforcer le projet de directive européenne sur des salaires minimum adéquats et la négociation collective, projet qui sera examiné par le Parlement européen après l'été.

La CES travaille avec des eurodéputés afin d'introduire dans la législation la notion de "seuil de décence" qui garantirait que les salaires minimum légaux ne pourraient jamais être inférieurs à 60% du salaire médian et à 50% du salaire moyen dans aucun État membre, ce qui se traduirait par une augmentation de salaire pour plus de 24 millions de personnes...