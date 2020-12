31/12/2020, le jour où le Royaume-Uni quitta l'Union européenne

31/12/2020, le jour où le Royaume-Uni quitta l'Union européenne









Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne depuis jeudi soir. L'accord organisant les relations post-Brexit entre Londres et l'UE a été paraphé par la reine Elisabeth et Boris Johnson s'est réjoui de ce "moment incroyable"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 47 ans après son adhésion en 1973, et quatre ans et demi après un référendum décidant d'un divorce, le Royaume-Uni a donc quitté officiellement l'Union européenne ce jeudi soir à minuit (23h en France), à l'issue d'un laborieux processus de négociations.

Mercredi matin, les dirigeants européens et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont signé l'accord commercial post-Brexit conclu in extremis à la veille de Noël, qui a été approuvé dans la foulée au Parlement britannique. Jeudi, le texte a été solennellement paraphé par la reine Elisabeth II en vue de son entrée en vigueur à minuit.

Retour des formalités de douane

Le Royaume-Uni a donc cessé officiellement d'appliquer les règles européennes. Concernant l'échange de marchandises, l'accord garantit des échanges sans droits de douane ni quotas. Mais les entreprises devront tout de même se soumettre à des formalités de déclarations douanières dans les deux sens, et des contrôles sanitaires sont prévus.

Le Royaume-Uni et l'UE s'engagent à respecter des conditions de concurrence équitables. Londres accepte ainsi de ne pas revoir à la baisse l'ensemble des législations et standards sociaux, environnementaux et climatiques européens en place le 31 décembre 2020 et de s'adapter à leur évolution.

Passeports requis à partir d'octobre 2021

Pour les personnes, à partir d'octobre 2021, la carte d'identité ne suffira plus pour rentrer au Royaume-Uni. Un passeport sera exigé, pour des séjours allant jusqu'à six mois maximum, mais les citoyens européens n'auront toutefois pas besoin d'un visa.

Sur la question épineuse de la pêche, qui a longtemps bloqué la conclusion d'un accord, il est finalement prévu que les pêcheurs européens conservent un accès aux eaux britanniques pendant une période transitoire de cinq ans et demi, jusqu'en juin 2026.

Pendant cette période, l'UE devra progressivement renoncer à 25% en valeur de ses prises, qui totalisent environ 650 millions d'euros par an. Les pêcheurs français percevront des aides pour compenser leurs pertes.

"Un moment incroyable"

Jeudi soir, le président français Emmanuel Macron a assuré lors de ses voeux pour 2021 que le Royaume-Uni restera "notre ami et notre allié" malgré sa sortie de l'UE. "Le Royaume-Uni demeure notre voisin mais aussi notre ami et notre allié. Ce choix de quitter l'Europe, ce Brexit, a été l'enfant du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses", a déclaré le chef de l'Etat lors de son allocution télévisée.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson s'est de son côté exclamé, lors de son message à la nation pour 2021, que "c'est un moment incroyable pour notre pays... Notre liberté est désormais entre nos mains et il ne tient qu'à nous d'en tirer le meilleur parti".

La Grande-Bretagne sera "ouverte, généreuse, tournée vers le monde, internationaliste, une nation de libre-échange commercial", a-t-il assuré, au cours de ce discours qui a aussi été largement consacré à la lutte contre le coronavirus.

Le père de Boris Johnson demande la citoyenneté française

Les promesse de Boris Johnson semblent avoir laissé de marbre son propre père : ce dernier, Stanley Johnson, écrivain et ancien député européen, a ainsi confié jeudi à la radio 'RTL' qu'il effectuerait des démarches pour obtenir la citoyenneté... française !

"Je serai toujours européen, ça c'est sûr. On ne peut pas dire aux Anglais : vous n'êtes pas européens", a-t-il poursuivi, ajoutant : "Avoir un lien avec l'Union européenne, c'est important". Stanley Johnson justifie sa demande par le fait que sa mère est née en France, d'une mère française.