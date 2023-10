30% des automobilistes prêts à acheter une voiture électrique dans les deux ans

Le profil des acheteurs potentiels rajeunit, selon une étude PwC...

(Boursier.com) — Près d'un tiers (30%) des consommateurs mondiaux ont l'intention d'acheter un véhicule électrique d'ici deux ans, selon une étude PwC qui étudie les intentions et le comportement d'achat de plus de 12.800 conducteurs dans 18 pays. En France, cet appétit se reflète dans les achats de voitures neuves : en juillet 2023, le nombre d'immatriculations de voitures électriques à batteries a dépassé celui des voitures diesel, atteignant une part de marché de 13,1%.

"L'intention d'acheter des véhicules électriques exprimée par les consommateurs français est inférieure à celle d'autres pays européens où le marché de la mobilité électrique à la même maturité, comme en Allemagne. Cependant, la France se démarque par ses infrastructures de recharge et la variété de constructeurs Pure player de l'électrique actifs sur le marché local", souligne José Baghdad, associé responsable du secteur automobile chez PwC France et Maghreb. Les pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale, comme la Norvège et l'Allemagne, sont en pointe sur ce marché.

Des adeptes plus jeunes

L'étude de PwC montre un intérêt croissance des automobilistes pour l'électrique, avec un profil d'acheteur potentiel qui rajeunit (44 ans en 2023 contre 47 ans en 2022). Par ailleurs, "la part de consommateurs encore sceptiques quant à la migration vers la mobilité électrique" recule (28% des répondants en 2023 vs 30 % en 2022).

D'après les témoignages recueillis, dans l'ensemble, les propriétaires de voitures électriques sont satisfaits de leur achat. Un bémol cependant : 24% des sondés en Europe "envisagent de revenir à une motorisation traditionnelle, principalement en raison du temps de charge élevé et des performances de la batterie lors d'épisodes de froid", écrit PwC.