3,2 milliards d'euros, la consommation illégale de cannabis en France cette année

La France compte près de cinq millions de consommateurs annuels de cannabis, dont 1,4 million sur une base régulière.

(Boursier.com) — La France est le premier pays consommateur de cannabis en Europe... Son usage (possession et consommation) étant interdit, il est difficile de mesurer les ventes. Selon une enquête du magazine Newsweed, les dépenses en 2020 sont estimées à 3,24 milliards d'euros (66% herbe, 32% résine, 2% autre).

Newsweed s'appuie sur une base de 30 tonnes consommées chaque mois, en incluant le trafic avec échanges monétaires, l'autoculture (intégrée comme un achat potentiel sur un marché), et les éventuels dons liés à cette culture.

La France compte près de cinq millions de consommateurs annuels de cannabis, dont 1,4 million sur une base régulière (avec une consommation moyenne de dix fois par mois), indique Newsweed, qui se présente comme le premier magazine français sur l'actualité mondiale et légale du cannabis. Les Français consomment entre 360 et 500 tonnes de cannabis par an.

Quels tarifs ?

Les estimations des revenus illégaux issus de la ventes de cannabis sont tirées des rapports de l'INHESJ (Institut national des hautes études de la Sécurité et de la Justice) et de l'OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) pour les quantités ainsi que pour la décomposition herbe/résine/autres.

Les prix du marché sont ceux constatés sur différents points de vente physique et en ligne par le magazine, qui évoque 10 euros par gramme d'herbe, 5 euros pour la résine, et 40 euros/gramme de concentrés.