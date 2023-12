2023, année noire pour l'emploi dans le secteur bancaire

Plus de 60.000 postes supprimés dans le monde.

(Boursier.com) — C 'est la pire année pour le secteur depuis 2008... Les banques ont supprimé 61.905 emplois depuis le début de l'année, selon les données du Financial Times - à comparer aux quelque 140.000 suppressions enregistrées dans la foulée de la crise des subprimes.

Les établissements de Wall Street ont particulièrement souffert, avec des "banques d'investissement (qui) peinent à s'ajuster à la rapide hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe”, explique le journal. En y ajoutant un faible nombre d'acquisitions et d'introductions en Bourse ces derniers mois, le secteur se retrouve obligé de réduire ses équipes pour protéger ses marges, explique le FT. Un retour en arrière après des embauches massives pendant la période post-covid.

30.000 postes à Wall Street

C'est en Suisse que le compteur est monté le plus haut, avec 13.000 emplois supprimés dans la foulée du rachat par UBS de son concurrent Credit Suisse. Et d'après les analystes cités par le journal, l'hémorragie pourrait bien se poursuivre dans les prochains mois, avec des milliers d'autres départs.

Parmi les banques qui ont le plus coupé dans les effectifs, Citigroup arrive deuxième (5.000 suppressions), devant Morgan Stanley (4.800), Bank of America (4.000), Goldman Sachs (3.200), ou JP Morgan (1.000). Au total, 30.000 postes ont été supprimés dans les grandes banques de Wall Street cette année. Les plus petites banques n'ont pas été prises en compte dans les calculs.

Le Financial Times note que certains grands noms du secteur n'ont pas coupé dans leurs effectifs, à l'image de HSBC, Commerzbank ou Unicredit.