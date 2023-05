2022, année record pour les jeux d'argent

Paris sportifs, casinos, jeux à gratter, paris en ligne... Le chiffre d'affaires a atteint en France la somme record de 12,9 milliards d'euros l'an dernier.

(Boursier.com) — Les jeux d'argent ont battu un record d'activité en 2022, avec un PBJ (produit brut des jeux) de 12,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 20% par rapport à 2021. "Des disparités importantes existent néanmoins selon les différents segments du marché", explique dans un communiqué l'Autorité nationale des jeux (ANJ).

L'activité de jeux d'argent et de hasard proposée par les opérateurs titulaires de droits exclusifs (La Française des Jeux et le Pari Mutuel Urbain pour les paris hippiques en points de vente) constituent le premier pilier du marché français (64% du PBJ, soit 8,2 milliards d'euros). "Ces activités affichent un niveau de croissance global remarquable par rapport à l'année passée (+8%), bénéficiant d'un environnement qui s'est normalisé (réouverture de la quasi-totalité des points de vente depuis juin)", détaille l'ANJ.

La loterie s'est montrée particulièrement dynamique (5,6 milliards d'euros en 2022, en hausse de 10,2%). L'activité de pari hippique en réseau physique est repartie à la hausse après des exercices 2020 et 2021 fortement impactés par les effets de la crise sanitaire. Le PBJ de l'activité sous droits exclusifs du PMU a augmenté de près de 10% par rapport à 2021.

L'activité des casinos a connu une forte croissance en 2022 (+130% de croissance du PBJ en 2022), qui s'explique en très grande partie par la réouverture totale des casinos après deux années d'activité réduite en raison de la pandémie. Le PBJ des casinos s'élève à 2,5 milliards d'euros en 2022.

Jeux en ligne

Après une forte croissance entre 2017 et 202, le marché des jeux d'argent et de hasard en ligne s'est stabilisé à un niveau similaire à celui de 2021 en 2022, avec un PBJ de 2,18 milliards d'euros (+0,8% de croissance). Le chiffre d'affaires du secteur en ligne se réparti entre le pari sportif (64%) le pari hippique (16%) et le poker en ligne (20%). Le nombre de joueurs uniques atteint 4 millions en 2022, soit une hausse de 6%.

Paris sportifs en ligne

Le chiffre d'affaires des paris sportifs en ligne a atteint l'an dernier 1,38 milliards d'euros, ce qui représente un record (+2,5% par rapport à 2021). Les mises ont atteint 8,3 milliards d'euros, un record là aussi.

Le pari sportif regroupe 85% des comptes joueurs actifs (CJA) du secteur des jeux en ligne. Le nombre de CJA en paris sportifs a légèrement augmenté pour se stabiliser autour de 4,5 millions. Enfin, le PBJ moyen généré par compte joueur actif est de 312 euros et le nombre de paris moyen par CJA est de 162 (contre 152 en 2021). Ceci peut s'expliquer par le fort attrait de la Coupe du monde 2022, compétition qui comptait 64 matchs et qui a été le support de 597 millions d'euros de mises sur l'année.

Le football reste le sport le plus populaire chez les parieurs avec 56% des mises, suivi du tennis (22% des mises), puis du basket (12% des mises). Ces trois sports représentent 90% des mises.

Poker en ligne

Le segment du poker en ligne enregistre la meilleure performance du marché des jeux en ligne en 2022 (en termes de taux de croissance du PBJ) avec un PBJ en croissance de 3% par rapport à 2021 (442 millions d'euros en 2022). Le nombre de CJA est lui aussi en croissance de 7% par rapport à 2021 (1,76M de CJA en 2022 contre 1,65M en 2021).