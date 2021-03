2020, une année record pour l'investissement à impact et les technologies durables

GP Bullhound - banque internationale d'affaires et de conseil dans le secteur technologique - consacre son dernier rapport à l'investissement à impact et aux technologies durables. GP Bullhound y analyse les activités de financement et de M&A dédiées aux entreprises du secteur du développement durable depuis 2015... En 2020, ces dernières ont vu le nombre d'investissements augmenter de 50% sur l'ensemble de l'écosystème et de 80% le montant des tours de table.

L'étude révèle également que l'activité de M&A dédiée à l'impact a bondi de 30% l'année dernière...

L'essor de ces deux entités démontre une véritable prise de conscience collective. En effet, 2020 a été une année record pour les activités d'investissements et de M&A dans les entreprises tech de ce secteur. Le rapport démontre que ces dernières reçoivent, de manière continue, une quantité croissante d'investissements provenant du Private Equity. Et à mesure que le secteur croît, ces augmentations deviennent proportionnellement plus importantes, en se concentrant désormais de plus en plus sur les entreprises en "late-stage"...

Réallocation historique des capitaux

Le rapport est publié dans le contexte de la plus importante réallocation des capitaux de l'histoire, motivée par l'urgence d'une transition vers une économie durable et neutre pour le climat. L'écosystème tech est le fer de lance de cette transformation, et GP Bullhound explore la dynamique et les opportunités que cela représente pour l'écosystème dans son ensemble.

Pour réaliser son rapport, la firme londonienne a analysé plus de 10.000 opérations de levée de fonds et 3.000 opérations de M&A, à partir de 2015, au travers d'informations clés telles que :

Les niveaux d'investissements records - Les entreprises à impact ont vu la courbe de leurs investissements atteindre des records en Europe et en Amérique du Nord - dépassant pour la première fois les 10 milliards de dollars

Des cycles de financement croissants - Le financement de ces sociétés a augmenté de 51% en 2020, l'enveloppe moyenne ayant, quant à elle, augmenté de 80% sur la même période

Les logiciels ouvrent la voie - Les éditeurs de logiciels ont dominé les cycles de financement dans ce sous-secteur - représentant 45% de toutes les activités d'investissement à impact

La forte augmentation des activités de M&A - Elles ont connu une année record en 2020 - atteignant 69,8 milliards de dollars, avec 4 méga transactions pour un total de 36 milliards de dollars

La prime impact approuvée - Les transactions de M&A ont révélé que la prime impact était d'environ 5-10% pour le secteur du SaaS et de 30% pour le e-commerce et les marketplaces

Les principaux investisseurs dans l'écosystème - Khosla Ventures et Bain capital se sont démarqués en étant les plus actifs pour les entreprises en early et late stage

L'émergence de megarounds - 2020 a vu l'augmentation de ces levées de plus de 100 millions de dollars. EcoVadis et Back Market ont ouvert la voie et démontrent l'intérêt pour les secteurs à forte croissance tels que l'ESG ou le reconditionnement.

Ce rapport explore également les secteurs tech bénéficiant le plus du programme de transition climatique et de développement durable, tout en analysant en parallèle deux secteurs verticaux qui, selon GP Bullhound, sont les pierres angulaires de la transition : l'analyse des données “impact” et la consommation efficace des ressources...

Principaux moteurs de la transition du marché vers des actifs durables

Enfin, le rapport met en évidence les principaux moteurs de la transition du marché vers des actifs durables et ses conséquences sur les écosystèmes technologiques suivants :

Programmes climat et développement durable - Émissions de CO2 et réchauffement climatique, biodiversité en berne, épuisement des ressources naturelles, inégalités croissantes... Alors que l'urgence est de plus en plus forte, les gouvernements et les institutions accélèrent leur programme de développement durable.

Réallocation des capitaux - Pour améliorer la dynamique actuelle, il faut modifier massivement les flux de capitaux pour transformer progressivement l'ensemble de nos économies en économies décarbonées et plus durables. Cette urgence commence à remodeler les comportements de tous les agents économiques, un nombre croissant d'entre eux prenant d'ailleurs en compte la durabilité dans leurs décisions stratégiques. Et cela a de fortes implications financières matérielles: croissance de certains marchés (occasion, rénovation), augmentation des flux de capitaux vers les actifs durables...

ESG et impact - L'ESG devient progressivement obligatoire et les investisseurs sont de plus en plus disposés à anticiper les risques et opportunités liés au développement durable. En conséquence, le volume d'actifs conformes aux normes ESG sous gestion des signataires de l'ONU PRI (investissement responsable) a augmenté de manière croissante, passant de 12 trillions $ en 2012 à 42 trillions $ en 2020 (croissance annuelle de 19%). D'ici fin 2021, GP Bullhound estime que cela représentera 38% des actifs gérés mondiaux.

L'écosystème technologique - Ce dernier anticipera progressivement les changements de marché et s'alignera vers une économie durable, avec une série de conséquences positives pour les secteurs et les actifs de la tech durable. Un certain nombre de sous-secteurs et d'entreprises tech devraient significativement bénéficier de ce changement. Dans ce rapport, GP Bullhound énumère les secteurs tech pouvant contribuer à accélérer au mieux la transition climatique et durable.

“Aujourd'hui, il est clair que l'investissement à impact et durable n'est pas qu'une simple tendance. La ligne de fond des investissements dans ce secteur ne fait que grandir pour répondre à un véritable challenge environnemental. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les capitaux se déplacent rapidement vers des secteurs qui définiront notre avenir économique et aideront à accélérer notre transition climatique. Nous sommes convaincus que l'écosystème tech jouera un rôle majeur pour rendre notre planète plus verte... Mais pour qu'il y ait un véritable impact, il est impératif de voir ces tendances d'investissement actuelles se poursuivre” conlut Guillaume Bonneton, Partner France chez GP Bullhound et co-auteur du rapport.