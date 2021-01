2020 : l'année la plus chaude dans le monde

Les températures mondiales ont atteint en moyenne 1,25oC de plus qu'à l'époque préindustrielle, selon Copernicus, le "programme européen de surveillance de la Terre".

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le couperet est tombé ! 2020 a bien été l'année la plus chaude au monde jamais enregistrée à égalité avec 2016. Un résultat inquiétant pour clôturer la décennie la plus chaude sur Terre, alors que les impacts du changement climatique s'intensifient, selon les données du service Copernicus Climate Change de l'Union européenne.

Après un automne et un hiver exceptionnellement chauds en Europe, le continent a connu en 2020 l'année la plus chaude jamais enregistrée, tandis que l'Arctique a subi une chaleur extrême et que les concentrations atmosphériques de gaz carbonique qui réchauffent la planète ont continué d'augmenter...

🌡?2020 was the joint hottest year on record globally, and the hottest year ever recorded for Europe🇪🇺 @CopernicusECMWF CO2 concentrations. Read the full press release here👉https://t.co/UcitQaihSF #CopernicusClimate pic.twitter.com/whonmosxxf — Copernicus EU (@CopernicusEU), via Twitter

1,25 degré en moyenne

Au cours de l'année 2020, les températures mondiales ont été en moyenne 1,25oC plus élevées qu'à l'époque préindustrielle, a déclaré le service Copernicus.

L'accord de Paris sur le climat vise à limiter la hausse des températures à moins de 2oC et au plus près de 1,5oC pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique.

Dioxyde de carbone en hausse

Bien que les confinements liés au COVID-19 aient entraîné une baisse des émissions mondiales de CO2 en 2020 par rapport aux dernières années, la concentration du dioxyde de carbone accumulé dans l'atmosphère a continué d'augmenter.

D'après les scientifiques, cette étude renforce ce que de plus en plus d'indices montrent, à savoir que le changement climatique renforce l'intensité des ouragans, incendies, inondations et autres catastrophes naturelles.

Les catastrophes naturelles grimpent en flèche

Aux États-Unis, le coût en vies humaines et en pertes matérielles augmente rapidement, avertit le climatologue Adam Smith de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Les catastrophes survenues aux États-Unis lors des neuf premiers mois de 2020, qui ont provoqué une perte de 16 milliards de dollars, correspondent aux tendances relevées lors des précédents records annuels en 2011 et 2017, souligne-t-il...