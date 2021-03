2020, année record pour le marché du jeu vidéo en France

Confinement et consoles de nouvelle génération ont dopé le marché !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'année 2020 aura été exceptionnelle pour le marché du jeu vidéo en France, avec un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros, en croissance de +11,3%, selon le bilan publié ce mercredi par le syndicat des éditeurs (SELL). Sans surprise, les joueurs coincés à la maison, entre confinements et couvre-feu, ont passé beaucoup de temps sur leur PC ou leurs consoles...

"Jamais le jeu vidéo n'aura joué autant son rôle : celui de divertir, de rassembler et de fédérer pour permettre à des millions de joueuses et de joueurs de s'évader dans un contexte sanitaire inédit. Les Français ont joué avec passion tout au long de l'année et se sont massivement équipés", peut-on lire dans un communiqué.

Les consoles, moteur du marché

Avec 2,7 milliards d'euros en 2020, "l'écosystème console" a bondi de 10% l'an dernier et représente plus de la moitié de la valeur totale du marché. Au total, 2,3 millions de consoles se sont vendues en 2020, qui ont généré une croissance en valeur de +11%. Les ventes ont été dopées par la sortie au mois de novembre de la PlayStation 5 et de la Xbox Series, mais la Nintendo Switch conserve aussi son succès.

Mais le jeu sur PC est populaire, lui aussi. "Évalué à 1,182 milliard d'euros, le marché du "PC Gaming" est porté par la croissance du Hardware et des Accessoires, qui progressent respectivement de +20% et +13%. Le segment Software, dont la transition est quasi-totale vers le dématérialisé (98% du chiffre d'affaires étant numérique), est en léger recul de -1,9%", explique le syndicat des éditeurs.

Succès du jeu sur mobile

L'année 2020 aura été historique également pour le jeu sur mobile, avec un marché à 1,426 milliard d'euros. Les jeux sur smartphones représentent 43% des téléchargements (toutes applications confondues) et 67% des dépenses des consommateurs, selon les données IOS et Google Play combinées.

Le SELL publie le classement annuel des meilleures ventes sur consoles, en incluant les achats digitaux, à l'exception des données de Nintendo, qui ne les communique pas. Les titres les plus populaires sont le jeu de football "Fifa 21", avec 1,3 million d'unités et "Animal Crossing New Horizons" (1 million de ventes au format physique). Les autres gros succès sont signés "Call of Duty : Black Ops Cold War", avec 665.000 ventes et "GTA V" (600.000).