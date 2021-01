2020, année en demi-teinte pour les librairies

Si la fréquentation exceptionnelle après les deux périodes de fermeture a permis d'éviter une catastrophe, la profession termine néanmoins l'année en retrait par rapport à 2019.

(Boursier.com) — L 'année 2020 a été compliquée aussi pour les libraires, contraints de fermer leurs portes pendant de longues semaines à cause de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Selon les données publiées mardi par le Syndicat de la librairie française, l'activité globale de la profession a reculé de 3,3% par rapport à 2019. Les libraires ont donc limité la casse, grâce à "un retour très massif des lecteurs en librairie à la suite des deux périodes de confinement : +32% en juin, +35% en décembre", peut-on lire dans un communiqué.

Bonne résistance

Mais cette "bonne résistance de l'activité des librairies ne doit pas masquer des situations préoccupantes". En effet, une librairie sur cinq accuse une baisse de revenus supérieure à 10%. Par ailleurs, l'effet taille est manifeste : plus le chiffre d'affaires est important, plus l'activité se rétracte. Ainsi, les librairies qui affichent de plus de 4 millions d'euros de revenus subissent une baisse moyenne de plus de 9%. Les petites structures s'en sortent nettement mieux, avec un bond des revenus de 14,8% pour les magasins au CA inférieur à 300.000 euros par an.

La littérature et la BD s'en tirent bien

La littérature (+4,6%), la bande dessinée (+14,3%) et le pratique (+6,5%) tirent particulièrement leur épingle du jeu et représentent à eux trois la moitié des ventes en librairie en 2020. Tous les autres secteurs subissent une baisse. Pour le tourisme (-33,5%), le livre d'art (-15,3% avec la fermeture des musées, annulation des expositions) et l'universitaire (-11,2%), ces contre-performances sont directement imputables à la crise sanitaire.