2.300 emplois créés dans la finance en France en juillet

2.300 emplois créés dans la finance en France en juillet









Au total, tous domaines confondus, le secteur privé en France a créé 6.400 emplois entre juin et juillet 2021, selon les résultats du Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les services financiers ont créé près de 2.300 emplois en juillet dernier en France. Du mieux pour ce secteur qui avait connu depuis le début de l'année une perte de 3.100 postes.

La finance et le commerce portent la croissance

"Les secteurs des services financiers et du commerce portent la croissance, montrant que les sociétés sont de nouveau en mesure d'embaucher avec la fin des restrictions qui ouvre la voie à une reprise de toutes les activités économique et à la consommation", observe Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.

Nombre de création ou de perte d'emplois en juillet (source ADP) Services financiers 2.300 Commerce 400 Transports 0 Immobilier - 100 Services aux entreprises - 200 Fabrication industrielle - 800 Autres secteurs 4.800

Les services financiers, d'intermédiation financière et de l'assurance renouent avec la croissance et progressent de 2.266 emplois en juillet, après en avoir perdu 240 en juin. "L'économie française devant redémarrer et les grandes entreprises se portant plutôt bien vu le contexte, elles sont en mesure d'investir à nouveau ce qui va avoir un impact positif sur l'activité du secteur", analyse ADP.

C'est mieux aussi pour le commerce de détail et de gros, avec 355 emplois en juillet (après 223 en juin). La tendance devrait se poursuivre avec la levée des restrictions et la réouverture de tous les commerces depuis fin juin.

Moins bien pour l'industrie

L'emploi dans le secteur de l'industrie manufacturière recule en revanche de 750 emplois, après une chute de 636 emplois en juin. "Une partie de ces pertes est due à l'augmentation du coût des matières premières ainsi qu'à des difficultés d'approvisionnement suite aux perturbations dans les transports internationaux", selon les auteurs de la note.

Le rapport ADP fournit une indication mensuelle des tendances du marché du travail fondées sur des données réelles liées à l'emploi. Il est réalisé à partir des statistiques d'effectifs déclarés des clients français d'ADP, géant mondial et pionnier de la gestion du capital humain, qui gère, chaque mois, notamment plus de 3 millions de fiches de paie de salariés en France.