187 élèves ingénieurs présentent leurs projets de création d'entreprises au siège du Medef à Paris

(Boursier.com) — Moment phare dans la scolarité des ingénieurs en biologie industrielle, le grand oral marketing-création d'entreprise des élèves ingénieurs de 4e année de l'EBI - Ecole de Biologie Industrielle se tiendra le 13 janvier prochain à partir de 9h au siège du MEDEF à Paris.

Les 187 étudiants (dont 80% de femmes) présenteront, en groupe, leurs 12 projets dédiés aux applications de la biologie devant un jury composé d'une quarantaine de personnalités du ministère de l'Intérieur ainsi que des personnalités issues du monde industriel, de l'enseignement supérieur ainsi que des professionnels de la création d'entreprise et des alumni de l'école.

Cette 18e édition permettra de récompenser les 5 meilleurs projets innovants qui pourront ensuite être présentés dans différents concours d'innovation nationaux et internationaux, voire ensuite être amenés à la création d'une entreprise... 12 projets innovants seront présentés dans les domaines alimentaire, cosmétique, santé humaine, environnement, sécurité routière et la science au service des populations.

Projets innovants

La pédagogie de l'Ecole de Biologie Industrielle (EBI) de Cergy Pontoise est basée sur la gestion de projets innovants faisant appel à l'imagination créative des étudiants. Elle propose à ses élèves ingénieurs une formation à l'entrepreneuriat via notamment un module marketing et création d'entreprises. Ainsi, plus de 70 projets sont imaginés par les étudiants ingénieurs chaque année.

Comme chaque année, au mois de janvier, les étudiants ingénieurs de l'EBI vont se plier au dur exercice du pitch devant des professionnels. Les jeunes entrepreneurs vont avoir l'honneur de vivre une journée dans le temple de la création d'entreprise, le MEDEF. La présence de l'EBI au siège du MEDEF n'est pas due au hasard.

L'école d'ingénieurs est reconnue depuis 18 ans pour la qualité de son enseignement lié à l'entrepreneuriat et à la pédagogie innovante mêlant cours magistraux, ateliers de créativité, coachings avec des professionnels et accompagnement challengeant tout au long du cursus. L'EBI a, par ailleurs, été reconnue comme 2e meilleure école d'ingénieur en entrepreneuriat en 2019 par l'"Usine Nouvelle".

Thématiques en vue

Pour cette 18e édition, les thématiques des projets des étudiants sont : la sécurité routière, la santé humaine, l'alimentaire (fruits et légumes, protéines végétales), la cosmétique liée au sport et l'environnement. Nouveauté cette année : les élèves ont pu également proposer un sujet libre.

Parmi les projets qui seront présentés cette année : une bague pour la rééducation olfactive, un complément alimentaire pour limiter les infections urinaires, une alternative au surimi 100% végétale, une poubelle urbaine purificatrice d'air, un vin sans alcool imitant gustativement et visuellement le vin rouge, un bonnet aux microcapsules soignant les membres amputés, une bombe effervescente écologique pour lutter contre les microplastiques...

Les 187 étudiants ingénieurs (dont 80% de femmes), ont eu 5 mois de cours de marketing pour maîtriser les bases de la stratégie commerciale liée à la création d'une start-up et mettre en place un business plan.

Les étudiants, répartis en groupes de projets, sont amenés à créer un dossier de lancement de produits et parfois de prototypes.

Les porteurs de projets sont accompagnés tout au long du processus par le professeur marketing, les référents scientifiques dédiés aux différentes thématiques, ainsi que la direction de l'école et 8 alumnis. Ils bénéficient également d'ateliers de créativité, de finance, de ressources humaines et d'accompagnement à l'entrepreneuriat via des partenaires dédiés...

L'école d'ingénieurs la plus féminine de France

Avec 80% de femmes, l'EBI est l'école d'ingénieurs la plus "féminine" de France. A ce titre, elle a une grande responsabilité et une place privilégiée en matière de préparation de ses ingénieures au plein exercice de l'ensemble de leurs responsabilités et de couverture de l'ensemble des carrières qui sont susceptibles de leur être offertes dans les bio industries.

C'est ainsi que l'EBI poursuit cette démarche en invitant notamment plus de femmes que d'hommes dans les membres du jury du grand oral et en plaçant la journée sous le thème " entreprendre au féminin ".

Le grand oral sera évalué par un jury de 40 professionnels (experts en marketing, entrepreneuriat, finance, pédagogie, créateurs d'entreprise) chargés de repérer les 5 projets les plus prometteurs. La composition du jury fait la part belle aux professionnels des mondes de l'industrie alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, environnementale...