182.000 faux passes sanitaires générés

Nouveau bilan du ministère de l'Intérieur

(Boursier.com) — La chasse aux faux passes sanitaires se poursuit en France : selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 182.000 exemplaire ont été générés, depuis l'été dernier.

Le précédent chiffre donné par Beauvau vendredi faisait état de 110.000 faux passes sanitaires en circulation depuis la mise en place du dispositif. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aurait demandé la semaine dernière à la police et à la gendarmerie d'intensifier les contrôles, conformément aux préconisations de Matignon. "Utiliser, procurer ou vendre de faux passes sanitaires, notamment via les réseaux sociaux, est passible de 5 ans de prison et de 75.000 euros d'amende", rappelle Gérald Darmanin, dans un message posté sur le réseau social Twitter.

Contrôle renforcés

Face à la cinquième vague de l'épidémie, et à la menace que constitue le nouveau variant Omicron, un projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal sera présenté au Parlement français début janvier pour renforcer encore davantage l'incitation à la vaccination contre le COVID-19, a annoncé vendredi le Premier ministre Jean Castex.

"Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner affecte la vie de tout un pays", a déclaré le Premier ministre, promettant des contrôles renforcés du pass sanitaire.