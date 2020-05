15ème Baromètre de Confiance des Investisseurs Ossiam / CSA

Plus de 80% des professionnels s'attendent à une croissance de la demande pour des solutions d'investissement responsable

(Boursier.com) — Ossiam, société de gestion spécialiste du 'smart beta' et filiale de Natixis Investment Managers, publie les résultats de son 15ème Baromètre de Confiance des Investisseurs en partenariat avec l'Institut CSA. Le sondage s'est déroulé entre le 9 mars et le 7 avril dernier...

Depuis sa première édition en octobre 2013, le Baromètre mesure la confiance des investisseurs français, institutionnels et particuliers, dans l'appréciation des principales classes d'actifs, et leurs anticipations pour les 12 mois à venir.

Indice global de confiance

Dans un contexte de crise historique et après un premier trimestre marqué par une phase de correction d'une violence inédite sur les marchés financiers, l'indice de confiance des investisseurs professionnels s'est enfoncé en territoire négatif à -3,8 points. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis la création du baromètre il y a 6 ans et demi... Dans le même temps, l'indice des non-professionnels, en passant de 5,5 points en octobre 2019 à -0,6 point début avril, a enregistré sa plus forte baisse en un semestre et retrouvé son niveau plancher d'octobre 2015.

Cette 15ème édition du baromètre met en lumière de fortes disparités de perception entre experts de la finance et investisseurs particuliers sur certaines classes d'actifs, notamment sur les actions.

Indice de confiance sur les actions...

Jamais depuis la création du baromètre, les divergences d'opinion concernant le compartiment des actions n'ont été aussi importantes entre les investisseurs particuliers et les experts de la finance... Alors que ces derniers se montrent bien plus optimistes qu'il y a six mois (0,9 points vs -2,7 points en octobre 2019), les non professionnels affichent une forte défiance (-0,3 point vs 6,9 points).

"Lors de la dernière édition du baromètre, les investisseurs professionnels commençaient à douter du potentiel haussier des marchés d'actions au vu de la forte augmentation des multiples de valorisation. Mais face au décrochage brutal des indices boursiers, qui s'est notamment traduit par l'effacement d'environ 7 années de gains pour les actions européennes, ils sont maintenant tentés de saisir de nouvelles opportunités d'investissement" analyse Carmine De Franco, Responsable de la recherche fondamentale chez Ossiam. Et d'ajouter : "A contrario, les non professionnels adoptent généralement un comportement plus attentiste durant les périodes de stress intense".

Par zones géographiques, les experts de la finance affichent une préférence plus marquée pour les actions américaines (3,2 points vs -4,6 points fin octobre) que pour les actions européennes (2,9 points vs 0,7 point). Ils se montrent, néanmoins, plus mesurés sur les pays émergents malgré la reprise de l'activité en Chine....

Obligations d'entreprises

Tout comme pour les marchés actions, les opinions divergent sur les emprunts d'Etat... Alors que les gouvernements et les banques centrales ont mis en place des mesures budgétaires et monétaires exceptionnelles pour faire face à la crise, les experts de la finance sont moins méfiants à l'égard des obligations souveraines de la zone euro... Leur indice de confiance pour cette classe d'actifs est orienté à la hausse (-3,6 vs -6,7 fin octobre) contrairement à celui des investisseurs particuliers, qui est redescendu de 5,1 à 2,9 points.

La nette dégradation de la situation économique altère le sentiment des investisseurs professionnels et particuliers vis-à-vis des obligations d'entreprises aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. Ces mêmes inquiétudes sur l'évolution de l'économie mondiale, ont par ailleurs un impact négatif, sur leurs anticipations concernant les prix des matières premières

Indice global de volatilité

Les nombreuses zones d'ombre qui entourent les modalités d'une sortie de crise alimentent la nervosité des investisseurs professionnels qui tablent sur une forte hausse de la volatilité (16,3 points contre 13,4 points fin octobre). A contrario, les investisseurs particuliers prévoient une moindre volatilité dans les 12 mois à venir (4,9 points vs 9,5 points). Selon Carmine de Franco, "ces résultats reflètent la difficulté pour les non professionnels à se projeter en période de crise".

D'une manière plus générale, durant les phases de stress intense, les émotions peuvent l'emporter sur la raison. "Afin d'éviter cet écueil et ainsi de limiter les risques de prendre une mauvaise décision, le recours à la gestion systématique peut constituer une solution intéressante" note Carmine de Franco. Interrogés sur l'actualité, plus de 80% de l'ensemble des sondés pensent que le coronavirus va avoir un impact fort sur la croissance économique. Néanmoins, tandis que 81% des experts de la finance s'attendent à une récession dès 2020, seule la moitié des non professionnels le pensent.

Dans ce contexte, 83% des investisseurs professionnels, contre 47% pour les particuliers, estiment que la demande en matière de solutions d'investissement responsable devraient augmenter... "L'augmentation des flux sur les stratégies ESG est une réalité tout comme la part croissante d'encours que les institutionnels prévoient d'y consacrer. La crise pourrait renforcer cette tendance" conclut Carmine De Franco.