150 emplois à pourvoir immédiatement chez Spie Facilities









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE Facilities, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce le recrutement de 150 nouveaux collaborateurs partout en France, d'ici l'été.

Pour accompagner la grande diversité de ses activités, SPIE Facilities recherche des collaborateurs compétents, passionnés et de tout niveau de formation. Au premier trimestre, SPIE Facilities a accueilli 145 nouveaux collaborateurs...

150 postes dans toute la France

Les emplois à pourvoir concernent tous les types de profils, partout en France. SPIE Facilities recrute des techniciens de maintenance multi-techniques, des techniciens en CVC, des frigoristes et, aussi, des responsables d'affaires et des ingénieurs en efficacité énergétique. Ils se situent dans 4 principales régions :

60 postes en Ile-de-France dont 15 au siège à Saint-Denis 46 postes dans la région Grand-Est 22 postes dans la région Ouest-Centre 22 postes dans la région Sud-Ouest

Pour postuler, rien de plus simple... "Les candidats se rendent sur notre page LinkedIn SPIE Facilities pour consulter les offres ou sur le site www.spiejob.com. Ils sont ensuite contactés par téléphone pour une pré-sélection. Il n'y a pas de profil standard... Qu'ils soient débutants ou expérimentés, les candidats trouveront une opportunité pour exprimer toutes leurs capacités et qualités dans nos métiers" confirme Sylvia Fenger, directrice des ressources humaines de SPIE Facilities.

"Rejoindre SPIE Facilities, c'est intégrer un réseau de 2.600 collaborateurs engagés dans leur mission, qui partagent nos valeurs socles, la performance, la responsabilité et la proximité et qui ont un sens aigu du service. Chez SPIE Facilities, la contribution de chacun compte. Chaque salarié a la possibilité d'innover et de proposer des idées pour améliorer le service client ou réduire l'empreinte carbone" précise Cyril Pouet, directeur général de SPIE Facilities.