150.000 entreprises ont sollicité un prêt garanti par l'Etat

150.000 entreprises ont sollicité un prêt garanti par l'Etat









"La montée en puissance du régime est très forte, très rapide. Ça démarre fort", selon le directeur général de bpiFrance.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quelque 150.000 entreprises françaises ont obtenu un accord en vue d'obtenir un prêt garanti par l'Etat pour un montant total représentant 22 milliards d'euros, a annoncé mardi le directeur général de bpiFrance Nicolas Dufourcq sur BFM Business.

Pour permettre aux entreprises de faire face au coup d'arrêt à l'économie provoquée par l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a mis sur pied un dispositif de prêts garantis par l'Etat pour un total pouvant atteindre jusqu'à 300 milliards d'euros.

Montée en puissance

"La montée en puissance du régime est très forte, très rapide. Ça démarre fort", a déclaré Nicolas Dufourcq.

Le directeur général de bpiFrance, acteur clef du dispositif des prêts garantis, a ajouté que 40 milliards d'euros de demandes supplémentaires étaient en cours d'examen. "Je pense que nous passerons les 100 milliards d'euros sans hésitation", a-t-il dit.

Dispositif prolongé

Dans son allocution télévisée lundi soir, Emmanuel Macron a promis de nouvelles mesures de soutien aux entreprises les plus touchées par le confinement, qui doit durer en France jusqu'au 11 mai. "Je connais vos angoisses : j'ai donc demandé au gouvernement d'accroître les aides et de les simplifier", notamment pour les artisans et les auto-entrepreneurs. Ce dispositif sera "prolongé et renforcé", a-t-il encore assuré.

Plus de 700.000 entreprises, soit huit millions de salariés, ont déposé une demande pour bénéficier du chômage partiel, selon le dernier décompte du gouvernement.