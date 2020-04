15 milliards d'euros partis en fumée pour l'événementiel en France

Au total, plus de 4.500 salons, foires, conventions et autres fêtes ont été annulés et plus de 3.000 reportés depuis la fin des rassemblements en France.

(Boursier.com) — Le festival d'Avignon, le Salon du livre de Paris, les grands festivals du rock de l'été... Le coronavirus paralyse le secteur de l'événementiel, qui ne compte plus les reports ou annulations pures et simples de salons, événements sportifs, conventions d'entreprises, foires, et autre fêtes en France.

Le bilan s'annonce catastrophique : "Nous estimons que 15 milliards d'euros de retombées économiques directes et indirectes, soit le tiers de la contribution annuelle de notre industrie, sont déjà perdus pour l'économie française depuis le début de la crise", estime l'Uminev, l'Union des métiers de l'événement, dans un pointage consulté par le journal 'Les Echos'. Au total, plus de 4.500 événements ont été annulés et plus de 3.000 reportés depuis la fin des rassemblements en France.

S'adapter au virus

Les professionnels tentent donc de s'adapter à l'après-confinement, pour relancer leur activité. "Nous commençons en effet à préparer la reprise, en suivant les annonces présidentielles. Nous y travaillons avec les organisateurs d'événements, avec nos prestataires, et avec tous ceux qui concourent à l'attractivité de la destination parisienne comme les hôtels Accor, Aéroports de Paris, Galeries Lafayette, etc.", explique l'Unimev dans ce document.

Ils estiment que les restrictions de voyage vont notamment bouleverser le secteur. "On peut s'attendre à organiser des événements plus petits, menés en même temps dans différents sites et reliés en vidéo - au lieu de rassembler 2.000 personnes à Paris, on réunira 20 fois 100 personnes - ou encore organisés sous forme de road shows, ?comme une troupe de théâtre en tournée", estime le patron de Hopscotch, une agence de communication parisienne, cité par le journal.