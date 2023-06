15% des Français en situation d'illectronisme

Les personnes âgées sont les plus touchées, mais aussi celles qui n'ont pas de diplôme, selon l'Insee.

(Boursier.com) — En France, 15,4% des personnes de 15 ans sont en situation d'illectronisme : 13,9% n'ont pas utilisé Internet au cours des trois derniers mois et 1,5% l'ont utilisé mais ne possèdent pas les compétences numériques de base, indique l'Insee dans une note publiée jeudi, se basant sur des données de 2021.

Les personnes les plus âgées sont les plus touchées par l'illectronisme : 62% des 75 ans ou plus, contre seulement 2% des 15-24 ans. C'est aussi le cas de plus d'une personne de 60 ans ou plus sur trois. Au-delà de l'âge, l'illectronisme est fortement lié au diplôme, au niveau de vie et à la profession. Ainsi, 9% des ouvriers sont concernés, contre seulement 2% des cadres. Si 36% des retraités sont touchés par l'illectronisme, leur population n'est pas homogène : 51% des anciens agriculteurs, commerçants et artisans et 53% des anciens ouvriers sont en situation d'illectronisme, contre seulement 23% des retraités ayant occupé une profession intermédiaire et 10% des anciens cadres.

Protection de la vie privée

Toujours d'après ces données de 2021, plus d'un internaute sur cinq ne sait pas protéger ses données en ligne - il s'agit de la lacune la plus répandue. Ainsi, 68% des internautes n'ont pas changé les paramètres de leur navigateur Internet pour limiter ou interdire les cookies au cours des trois derniers mois et 63% n'ont pas limité l'accès à leur profil et au contenu qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux.

Sans être en situation d'illectronisme, 28% des personnes ont des capacités numériques faibles, c'est-à-dire qu'elles manquent d'une, deux ou trois compétences parmi les cinq domaines cités précédemment. Comme pour l'illectronisme, les personnes avec des capacités numériques faibles sont le plus souvent des personnes âgées, peu diplômées, au niveau de vie modeste, inactives, vivant seules ou en couple sans enfant.

28% sont très à l'aise

De l'autre côté du spectre, 28% des personnes de 15 ans ou plus sont très à l'aise avec les technologies de l'information et de la communication et détiennent des compétences avancées dans tous les domaines numériques. Ces technophiles sont souvent jeunes : 45 % des 15-39 ans ont des capacités numériques avancées, contre seulement 10 % des plus de 60 ans. Les personnes plus aisées, très diplômées et vivant en France métropolitaine sont aussi plus souvent à l'aise avec le numérique.

L'illectronisme a diminué de trois points entre 2019 et 2021, dans le contexte de la crise sanitaire. Les compétences liées à l'utilisation de logiciels et à la recherche d'information en ligne se sont particulièrement diffusées.