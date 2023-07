14% des Français en situation de privation matérielle et sociale

Soit neuf millions de personne, un chiffre en hausse selon l'Insee...

(Boursier.com) — En France, neuf millions de personnes, soit 14% de celles vivant en logement ordinaire, sont en situation de privation matérielle et sociale, selon des données de l'Insee pour l'année 2022. Cet indicateur ne se penche pas sur les revenus mais "repère les personnes ne pouvant pas couvrir les dépenses liées à au moins cinq éléments de la vie courante parmi treize". Il prend par exemple en compte la possibilité de chauffer son logement à la bonne température, de s'acheter des vêtements neufs, d'accéder à Internet ou de se réunir avec des amis autour d'un verre ou d'un repas au moins une fois par mois, détaille l'institut de la statistique.

La proportion augmente, puisqu'elle était de 13,4% début 2020, avant la crise sanitaire. Elle atteint même son plus haut niveau depuis 2013, la première année où elle a été mesurée par l'Insee.

Hausse des prix de l'énergie

Les difficultés pour chauffer son logement bondissent : début 2022, 10% des personnes n'avaient pas les moyens financiers de le faire, contre 5 à 7% entre 2014 et 2021. "Cette augmentation des difficultés à se chauffer est certainement liée à la hausse des prix de l'énergie de l'hiver 2021-2022, et en particulier celle du fioul domestique, combustible de chauffage que les ménages vulnérables utilisent davantage que les autres", analysent les auteurs de cette note.

D'autres renoncements sont en hausse, comme par exemple "l'incapacité financière de remplacer des meubles usagés" (26% des ménages sont concernés, contre 24% début 2020), ou celle de "manger de la viande, du poisson ou un équivalent végétarien tous les deux jours (9%, contre 7% début 2020).

La proportion des ménages déclarant ne pas pouvoir s'offrir une semaine de vacances hors du domicile dans l'année monte également (24%, contre 22% début 2020), alors qu'elle baissait tendanciellement depuis une dizaine d'années.

Zones rurales

Les habitants des zones rurales ressentent davantage que les autres la hausse des prix de l'énergie, avec des dépenses en chauffage et carburants plus élevées. Selon l'Insee, dans les communes rurales, la fréquence des situations de privation matérielle et sociale a progressé de deux points en deux ans. Pourtant, ces territoires restent les plus protégés, avec 11% de leurs habitants concernés, contre 15 à 16% en milieu urbain.