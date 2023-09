12e édition de la Semaine de l'industrie : les labellisations sont ouvertes !

Rendez-vous du 27 novembre au 3 décembre pour découvrir les métiers de l'industrie...

(Boursier.com) — Depuis 2011, la Semaine de l'industrie est un rendez-vous incontournable entre le monde professionnel et l'enseignement... L'objectif de cette manifestation annuelle est de faire naître des vocations chez les jeunes en changeant leur regard sur l'industrie et ses métiers grâce à l'organisation d'événements sur l'ensemble du territoire national.

Soutenir l'émergence de talents et accélérer l'adaptation des formations aux besoins de compétences des nouvelles filières et des métiers d'avenir est en effet un enjeu majeur de la politique de réindustrialisation amorcée par le gouvernement depuis 2017 et accélérée par la loi "Industrie verte" portée par Bruno Le Maire et Roland Lescure.

"Avec l'industrie, fabrique ton avenir" une semaine de rencontres du 27 novembre au 3 décembre

Avec plus de 51.000 emplois vacants au premier trimestre 2023 et 58,4% des entreprises de l'industrie ayant des difficultés de recrutement, l'industrie peine à attirer quel que soit le niveau de qualification demandé alors même qu'il s'agit d'un secteur à impact - au coeur des transformations de l'économie - faisant écho aux attentes des nouvelles générations... En particulier, le secteur souffre d'un manque d'attractivité auprès des femmes qui représentent moins de 30% des salariés du secteur, l'accent sera donc mis cette année encore sur la féminisation de l'industrie.

Durant une semaine, les entreprises auront l'opportunité de promouvoir leurs métiers, leurs savoir-faire et de révéler leurs atouts, loin des clichés de l'industrie forgés dans l'imaginaire collectif.

Les collégiens, lycéens, apprentis et demandeurs d'emploi découvriront à cette occasion un secteur innovant, engagé dans la décarbonation, ancré dans les territoires et utile aux besoins essentiels des français (santé, énergie, mobilités, alimentation etc.). Cette édition intitulée "Avec l'industrie, fabrique ton avenir" place les jeunes au centre d'un projet collectif dont la finalité est de construire un avenir commun en phase avec les grands défis socio-environnementaux...

Coup d'envoi des labellisations pour 2023 !

Tous les acteurs, entreprises, fédérations industrielles, établissements scolaires et de formation souhaitant participer sont invités à labelliser leurs événements dès aujourd'hui et avant le 20 novembre 2023, via le site www.semaine-industrie.gouv.fr. Les événements proposés sont géolocalisables à l'aide d'une carte interactive accessible à tous.

Pour obtenir la labellisation, un événement doit remplir quatre conditions :

se dérouler entre le 13 novembre et le 17 décembre 2023 ;

être ouvert au grand public : jeunes, demandeurs d'emploi, professionnels de l'enseignement et des ressources humaines, etc. ;

avoir pour objectif d'informer et de communiquer sur le thème de l'industrie ;

être gratuit.

L'édition précédente avait rassemblé, sur tous les territoires, plus de 1,8 million de participants autour de 4.600 événements ludiques et pédagogiques : visites d'entreprises et d'établissements de formation, ateliers, escape games, webinaires, job dating.

"Bercy fait son industrie" le ministère accueillera près de 1.000 collégiens et lycéens le 30 novembre

Dans le cadre de la Semaine de l'industrie, Roland Lescure, ministre chargé de l'industrie, ouvrira pour la 2e année consécutive les portes du ministère de l'Economie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique à plus de 1.000 collégiens et lycéens. Ils auront l'occasion de découvrir les objets et les métiers de l'industrie autour d'une exposition photo, présentation et démonstrations de produits fabriqués en France, témoignages sur les parcours et carrières possibles dans l'industrie, et rencontres inspirantes de femmes de l'industrie issues du collectif Industri'Elles.

En savoir plus et accéder au formulaire de labellisation : www.semaine-industrie.gouv.fr