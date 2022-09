11ème édition de la Semaine de l'industrie : les labellisations sont ouvertes !

280.000 projets de recrutement 2023 !

(Boursier.com) — Depuis 2011, la Semaine de l'industrie contribue à changer le regard du grand public et des jeunes sur l'industrie et ses métiers, grâce à l'organisation d'événements sur l'ensemble du territoire national. Cette semaine donne ainsi l'occasion aux collégiens, lycéens, apprentis et demandeurs d'emploi de découvrir une autre image de l'industrie, un secteur dynamique et engagé dans les transitions écologique et numérique.

C'est également l'opportunité pour les acteurs industriels de promouvoir leurs métiers et savoir-faire et de recruter, à l'heure où plus de 55.000 emplois sont vacants dans l'industrie et où les entreprises industrielles font état de près de 280.000 projets de recrutement 2023.

“Agir pour une industrie d'avenir ” : une semaine pour aller à la rencontre des acteurs de l'industrie

La 11ème édition de la Semaine de l'industrie aura lieu du 21 au 27 novembre 2022. La crise sanitaire et les difficultés économiques liées au contexte international ont souligné la nécessité de renforcer notre souveraineté industrielle et d'accompagner l'industrie dans ses transitions écologique et numérique.

La Semaine de l'industrie est l'occasion de mettre en évidence les résultats des dispositifs mobilisés dans le cadre notamment de France Relance et de France 2030 pour relever les nouveaux défis de l'industrie : moderniser nos entreprises industrielles, innover et développer de nouvelles chaines de valeurs, (re)localiser et soutenir les projets industriels sur le territoire, et décarboner les procédés.

Placée sous le signe de la rencontre, cette nouvelle édition contribue par ailleurs à créer des passerelles entre le monde professionnel et l'enseignement, et à lutter contre les clichés perdurant sur l'industrie et ses métiers, avec des événements ludiques et pédagogiques organisés sur l'ensemble du territoire national (job dating, visites d'entreprises et d'établissements de formation, ateliers, escape games, webinaires...).

Enfin, c'est l'occasion de mettre l'accent sur les initiatives visant à renforcer la mixité des métiers et promouvoir les opportunités de carrière auprès des jeunes filles...

Coup d'envoi des labellisations...

Tous les acteurs, entreprises, fédérations industrielles, établissements scolaires et de formation - souhaitant participer sont invités à partir d'aujourd'hui à labelliser leurs événements et ce avant le 17 novembre 2022, via le site www.semaine-industrie.gouv.fr. Les événements proposés sont géolocalisables à l'aide d'une carte interactive accessible à tous.

Pour obtenir la labellisation, un événement doit remplir quatre conditions :

- se dérouler entre le 7 novembre et le 12 décembre 2022;

- être ouvert au grand public : jeunes, demandeurs d'emploi, professionnels de l'enseignement et des ressources humaines, etc. ;

- avoir pour objectif d'informer et de communiquer sur le thème de l'industrie ;

- être gratuit.

Pour Roland Lescure, "Cette onzième édition de la Semaine de l'Industrie a lieu dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, ce qui doit inciter les industries à accélérer leur décarbonation, avec l'aide du Gouvernement. C'est en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles que notre industrie deviendra plus résiliente. Cet évènement sera donc l'occasion de montrer comment des industries traditionnelles se décarbonent, avec l'aide des technologies nouvelles développées par des industries émergentes. Les forges et l'hydrogène, réunies dans un même futur. Je souhaite aussi que cette semaine permette de renforcer l'attrait pour les métiers de l'industrie: l'industrie a besoin des jeunes, et les jeunes peuvent compter sur l'industrie."