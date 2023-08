100 milliards pour les puces en Europe, promet Thierry Breton

En 1990, l'Europe produisait plus de 40% des semi-conducteurs dans le monde. Elle est retombée à 9%, a rappelé le commissaire européen au marché intérieur.

(Boursier.com) — Le Parlement Européen a adopté mardi un ensemble de mesures destinées à garantir l'approvisionnement européen en semi-conducteurs et à réagir à d'éventuelles pénuries. Le projet de loi, surnommé "Chip Act, ou règlement sur les semi-conducteurs prévoit notamment 3,3 milliards d'euros de subventions à la recherche liée aux puces.

Au total, "c'est plus de 100 milliards d'investissements qui sont maintenant programmés sur le territoire européen" en lien avec cette loi, pour produire des semi-conducteurs et devenir autonome en la matière, a déclaré jeudi matin sur RTL Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur.

Objectif de 20% de parts de marché

En 1990, l'Europe produisait plus de 40% des semi-conducteurs dans le monde. "On avait cette capacité il y a 30 ans, on l'a perdu progressivement au profit de l'Asie", a rappelé Thierry Breton, pour tomber à 9% aujourd'hui. "On a calculé que pour survenir à nos besoins, il fallait remonter à 20% de parts de marché d'ici à 2030 (...) pour nos voitures ou pour nos smartphones".

Il s'est félicité du feu vert du géant taïwanais des puces électroniques TSMC à l'implantation de sa première usine européenne à Dresde, dans l'est de l'Allemagne. TSMC, comme Intel et Wolfspeed, entendent bien profiter des subventions votée par l'UE pour implanter des usines en Europe.

L'Union européenne a "changé ses règles de concurrence, c'était très important, on était trop naïfs", a estimé Thierry Breton. L'article 43 du traité de Lisbonne signé en 2007 interdit en effet toute restriction à la libre circulation des capitaux avec les pays extérieurs à l'UE. "Nous sommes en compétition avec l'Asie et les États-Unis, on ne peut plus vivre avec une sorte de naïveté en disant finalement c'est le seul marché qui gagne. Le marché bien sûr est important, mais il faut aussi accompagner ces investissements", a rappelé le commissaire européen.