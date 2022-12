10 convictions d'investissement pour 2023 selon Lombard Odier

Stéphane Monier - Directeur des Investissements Banque Privée Lombard Odier

Le dictionnaire Collins a choisi " Permacrisis " (permacrise) comme mot de l'année... Les douze derniers mois se sont avérés e effet extrêmement difficiles, à de nombreux niveaux : Inflation record, hausse des taux d'intérêt et du coût de la vie, guerre en Ukraine, crise de l'énergie... l'année restera dans la mémoire des investisseurs pour son caractère exceptionnel, souligne Stéphane Monier, Directeur des Investissements au sein de la Banque Privée Lombard Odier.

Sur les 100 dernières années, seules trois (1931, 1969 et désormais 2022) ont enregistré des performances négatives à la fois sur les marchés obligataires et les marchés actions !

Stéphane Monier estime que 2023 pourrait se diviser en deux phases distinctes : Les effets d'une politique monétaire plus stricte, d'une inflation élevée et d'un ralentissement de la croissance se poursuivront en 2023, exigeant un positionnement prudent du portefeuille. Cependant, une fois que les taux d'intérêt réels auront culminé, le cycle économique pivotera, créant des opportunités d'augmenter les allocations aux actifs à risque.

Cela n'arrivera qu'une fois que la Réserve fédérale américaine aura arrêté ses hausses de taux d'intérêt. La banque centrale entre dans une nouvelle phase de son cycle monétaire en ralentissant le rythme du resserrement alors que l'inflation diminue lentement par rapport aux sommets de quatre décennies. Un pic plus élevé des taux d'intérêt accompagnera une récession probable à la fin de 2022 et en 2023. La résilience du marché du travail américain sera la clé du changement de rythme de la politique monétaire.

En Europe, les prix à la consommation restent largement tirés par l'énergie. Le découplage du continent des sources russes a de profondes conséquences économiques et géopolitiques. Beaucoup dépendra maintenant de la rigueur de l'hiver dans l'hémisphère nord, mais les stocks de gaz ont été reconstitués...

La Chine en question

La Chine est une source potentielle de croissance en 2023... Ses exportations restent une composante essentielle des chaînes d'approvisionnement mondiales et nous voyons les autorités modifier progressivement leur stratégie Covid pour rouvrir l'économie. La reprise du secteur immobilier chinois sera une autre condition préalable à l'expansion économique. Cependant, les modèles commerciaux internationaux continuent d'évoluer dans un monde plus fragmenté, car les entreprises rendent leurs chaînes d'approvisionnement plus résilientes grâce à la "shoration d'amis".

Les principaux risques pour la croissance mondiale restent des politiques monétaires trop restrictives, qui détérioreraient l'accessibilité du logement dans les économies développées. La guerre en Ukraine conserve le potentiel d'infliger de nouveaux dommages aux marchés de l'énergie et à l'Europe en particulier. Tout retard supplémentaire dans la réouverture de l'économie chinoise pèserait sur la croissance mondiale, et nous ne pouvons pas exclure de nouvelles tensions géopolitiques autour de Taïwan.

"Nous maintenons une position prudente alors que nous entrons dans la première phase de 2023. Nous privilégions ainsi la qualité dans toutes les classes d'actifs. Dans les actions, nous aimons les sociétés avec une faible volatilité des bénéfices et une meilleure capacité à maintenir les marges. Dans les titres à revenu fixe, nous préférons la dette de qualité supérieure à la dette à haut rendement, et dans les devises, nous préférons les refuges contre le risque, comme le dollar américain et le franc suisse. Nous surpondérons les liquidités, ce qui nous permet de rester agiles et de saisir les opportunités d'investissement à mesure que les conditions s'améliorent" explique Stéphane Monier.

"Un pic des taux d'intérêt réels et un creux de l'activité économique sont deux indicateurs clés d'un ensemble différent d'opportunités d'investissement. Nous considérons ces deux phases distinctes comme exigeant des réponses distinctes pour les portefeuilles. Dans cette publication, nous exposons ces deux approches pour l'année à venir" poursuit le spécialiste.

Le pic des taux réels devrait constituer un tournant sur les marchés...

1. Une année charnière : chercher le point d'inflexion

Le resserrement de la politique monétaire dans le monde occidental, dans un contexte de ralentissement mondial de l'activité économique, se traduit par une configuration défavorable aux actifs à risque... La récession et de nouvelles révisions à la baisse des prévisions de bénéfices des entreprises sont les principaux risques de baisse, tant pour les actions que pour les obligations.

Les pics de taux réels devraient constituer un tournant sur les marchés. Pour y parvenir, la Fed devra suspendre son cycle de hausse des taux d'intérêt, alors que l'inflation ralentit et que le chômage augmente. À l'approche de ce point d'inflexion, nous augmenterons progressivement les niveaux de risque dans les portefeuilles en ajoutant de la duration aux obligations d'État et à l'or, ainsi qu'à certaines actions et au crédit...

Phase 1, pré-pivot : jusqu'au pic des taux réels, nous restons modérément prudents. Il convient donc de se concentrer sur des actifs capables de mieux résister à l'impact d'une croissance plus faible ou de taux plus élevés.

Phase 2, une fois que les taux réels auront atteint leur maximum, nous ajouterons du risque aux portefeuilles, en adoptant une position modérément optimiste...

2. Sous-pondérer les actifs risqués, pour l'instant...

Les conditions macroéconomiques justifient une exposition sous-pondérée aux actifs risqués, en se concentrant plutôt sur les actifs qui peuvent mieux résister à l'impact d'une croissance plus faible ou de taux plus élevés. Plus précisément, cela signifie détenir des actions de qualité, des obligations d'État et du crédit de qualité supérieure. Cela implique également des positions de trésorerie surpondérées pour pouvoir investir dès que nous voyons des opportunités.

Nous nous attendons à de nouveaux creux sur les marchés boursiers. Nous recherchons ici des sociétés de qualité avec une faible volatilité des bénéfices.

3. Préférez la qualité et la diversification entre les classes d'actifs

Dans les mois à venir, nous nous attendons à de nouveaux creux sur les marchés boursiers, car les coûts d'emprunt élevés limitent l'expansion multiple des entreprises et les estimations de bénéfices continuent de s'ajuster aux récessions...

Dans ce contexte, nous recherchons des sociétés de qualité avec une faible volatilité des bénéfices et une meilleure capacité à défendre leurs marges. Ces actions ont tendance à surperformer en période de récession ou lorsque les bénéfices diminuent... En termes de secteurs de qualité, nous préférons la santé car elle bénéficie de marges élevées, d'une certaine protection contre l'inflation, en raison d'un pouvoir de fixation des prix élevé, et de rendements attrayants pour les actionnaires. Les valorisations restent également historiquement peu exigeantes par rapport à d'autres secteurs de croissance défensifs.

4. Profils de retour asymétriques

Les stratégies d'options, telles que les put spreads sur les indices boursiers, peuvent protéger les portefeuilles des baisses. Nous avons mis en place des couvertures de portefeuilles tout au long de 2022 et nous continuerons à les gérer de manière tactique en fonction des conditions de marché...nous continuons à privilégier les stratégies résilientes telles que les stratégies macroéconomiques globales, discrétionnaires et quantitatives

5. Rechercher la diversification par des alternatives

Dans la mesure où les conditions de marché resteront relativement difficiles, nous continuons de privilégier les stratégies de fonds spéculatifs résilientes, telles que les stratégies global macro, discrétionnaires et quantitatives... Ceux-ci devraient apporter une diversification, car ils ont tendance à bénéficier de la dispersion des performances entre les classes d'actifs et les régions. Leurs profils typiquement convexes, conçus pour performer dans des périodes plus extrêmes, devraient profiter de l'environnement volatil avec une corrélation limitée avec les marchés sous-jacents. Certaines stratégies de valeur relative devraient également offrir des rendements attrayants une fois les taux stabilisés.

6. La force du dollar va continuer

La force du dollar américain devrait persister pendant la phase " pré-pivot ", soutenue par les différentiels de taux, le resserrement des liquidités et les termes de l'échange américains. Parmi les autres devises soutenues par cet environnement figurent le franc suisse et, potentiellement, le yen japonais... L'euro et la livre sterling devraient être à la traîne car ils souffrent davantage de problèmes structurels liés au choc énergétique. Le yuan chinois devrait également sous-performer, alors que la balance des paiements du pays commence à fléchir. Après pivot, le dollar devrait s'affaiblir...

7. L'attrait de l'or va augmenter

Pendant une grande partie de 2022, les prix de l'or ont été pris entre le soutien des risques géopolitiques et de récession, et les pressions à la baisse des taux réels et d'un dollar fort. Avec des taux plus bas, un dollar américain plus faible et une réouverture de la Chine, les prix de l'or devraient augmenter... En octobre, nous avons vendu des options de vente sur l'or, comme moyen potentiel de ramener notre position à neutre. La vente d'options de vente hors du cours nous permet de monétiser potentiellement la forte volatilité actuelle du marché de l'or, tout en offrant aux clients une plus grande exposition en cas de baisse des prix.

8. Le crédit à haut rendement deviendra de plus en plus attractif...

À mesure que le sentiment des investisseurs s'améliore, l'appétit pour les actifs à risque augmentera... Une fois que les écarts de crédit à haut rendement auront pleinement pris en compte une récession et que les taux se seront stabilisés, le portage de ce segment sera plus attrayant que celui des obligations de qualité supérieure et des obligations souveraines.

9. Actions pour présenter une opportunité d'achat

Alors que l'inflation et la menace de taux plus élevés commencent à s'estomper, les valorisations boursières et les multiples en bénéficieront... L'assouplissement des conditions financières entraînera une amélioration de la confiance des investisseurs et, partant, une augmentation des ratios cours/bénéfices. D'ici la mi-2023, les prévisions de bénéfices et de ventes seront révisées à la baisse, et les marchés commenceront à envisager 2024 et une reprise après le ralentissement cyclique. Cela offrira des opportunités d'ajouter une exposition aux noms cycliques et de croissance.

10. Actions des marchés émergents et obligations en monnaie locale

Après un pivot de la Fed, nous anticipons un rebond des actifs émergents... Cependant, un changement de sentiment et de dynamique de croissance est nécessaire. Si ces catalyseurs se matérialisent, nous verrons les actions émergentes surperformer les marchés développés et la dette émergente en devise locale de plus en plus attrayante... Nous attendons à ce que les devises émergentes ne se remettent de leurs niveaux déprimés que lorsque les conditions financières s'amélioreront. Il y aura de la place pour l'appréciation des actifs émergents après le pivot, avec plus d'appétit des investisseurs internationaux et une confiance accrue dans le paysage émergent...