1% des plus riches émettent plus de CO2 que les deux tiers les plus pauvres

(Boursier.com) — Les 1% les plus riches émettent plus de CO2 que les deux tiers les plus pauvres de l'humanité... soit 5 milliards de personnes, montre un nouveau rapport d'Oxfam publié ce lundi sur les inégalités climatiques. Autre chiffre livré par l'ONG : les 50% les plus pauvres de l'humanité sont responsables d'à peine 8% d'émissions mondiales.

"Si les ultra-riches polluent énormément par leur mode de vie, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Leur consommation personnelle est éclipsée par les émissions résultant de leurs investissements dans les entreprises. Ces investissements permettent aux super-riches de gérer et de contrôler un grand nombre d'entreprises parmi les plus grandes et les plus polluantes du monde. Leur influence est donc considérable", peut-on lire dans un communiqué.

📣 NOUVEAU RAPPORT - Les 1% les plus riches émettent plus de CO2 que les 66 % les plus pauvres de la planète, soit 5 milliards de personnes !

La France aussi

Oxfam s'appuie sur les travaux de l'Institut de l'environnement de Stockholm (SEI). Pour faire partie des 1% les plus riches, le seuil des revenus a été appliqué en fonction de la parité de pouvoir d'achat (140.000 dollars aux États-Unis et 40.000 dollars au Kenya par exemple).

Concernant la France, depuis 10 ans, les 1% les plus riches ont émis autant de CO2 en un an que les 50% les plus pauvres. Et selon Oxfam, les 10% des plus riches sont responsables d'un quart des émissions du pays.

Oxfam France appelle donc à mettre en place un ISF climatique "qui permettrait de taxer, d'une part, le niveau de patrimoine (la taille de la fortune) et, d'autre part, la quantité de CO2 qu'il contient (son impact sur le climat), une taxe sur les dividendes pour les entreprises ne respectant pas l'Accord de Paris". L'ONG veut aussi "mettre fin aux niches fiscales climaticides comme celle sur le kérosène de l'aérien".