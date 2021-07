1.505 euros, le budget moyen des Français pour les vacances

Plus de 82% d'entre eux comptent partir cet été et beaucoup veulent se faire plaisir, après de longs mois de restrictions.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une écrasante majorité (82%) des Français comptent partir en vacances cet été, selon une étude de l'Observatoire Cetelem réalisée par Harris Interactive et révélée par 'Le Parisien'. Et leur budget devrait rester stable, avec une enveloppe moyenne de 1.505 euros, comprenant toutes les dépenses (hébergement, trajet...).

Dans le détail, les célibataires comptent dépenser cet été 1.200 euros, les familles avec deux enfants tablent sur 1.700 euros et celles avec quatre enfants sur un montant de 2.000 euros. Crise ou non, les Français ont donc décidé de s'offrir des vacances. "Depuis 50 ans, y compris au moment de la crise de 2008, les dépenses liées aux plaisirs et aux loisirs restent toujours au même niveau : 17% des dépenses des foyers. C'est un poste de dépenses auquel on ne touche", décrypte Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem, interrogé par 'Le Parisien'.

La France reste la destination plébiscitée

Derrière cette moyenne inchangée, les auteurs de l'enquête ont observé des disparités. Plus d'un tiers (33%) des Français vont revoir en hausse leur budget. Ils ont la ferme intention "de se faire plaisir" après 18 longs mois de crise sanitaire (pour 35% des sondés), veulent que ces vacances représentent "un espace de liberté retrouvée face à la crise" (31%) ou comptent profiter "des premières vacances depuis longtemps" (29%). L'envie de favoriser l'économie locale (22%), de partir plus longtemps (20%) ou plus loin (14%) arrivent derrière.

Mais si certains veulent profiter, d'autres devront à l'inverse se serrer la ceinture : un Français sur cinq dépensera moins cet été que l'an dernier. "Je fais le lien avec l'épargne forcée pendant le Covid qui a surtout bénéficié aux Français les plus favorisés, tandis que les plus modestes ont vu leur situation financière se dégrader", déclare Flavien Neuvy au 'Parisien'.

La France devrait demeurer, comme en 2020 avec le coronavirus, la destination numéro un des Français, avec un taux de réponse de 82%, même si 30% envisagent de se rendre dans un pays européen.