1,2 million de logements vacants supplémentaires en France depuis 1990

Soit un bond de 60%, selon l'Insee...

(Boursier.com) — Le nombre de logements vacants a atteint 3,1 millions en 2023, soit 8,2% du parc total de logements en France hors Mayotte, selon le décompte de l'Insee publié mardi. Cela représente un bond de 60% depuis 1990 (1,9 million et 7,2% du parc à l'époque).

L'Insee distingue la vacance dite "frictionnelle", qui correspond à la période durant laquelle un bien reste en vente ou proposé à la location et la vacance "structurelle" souvent plus longue. Cette dernière reflète généralement "des difficultés dont les facteurs peuvent être multiples : déprise démographique, inadéquation entre l'offre et la demande (problème de localisation, nature et taille des logements, proximité des aménités), ancienneté voire insalubrité éventuelle du logement, statut de propriété, litiges entre locataires et propriétaires, problèmes de succession". Ces deux types de vacance sont pris en compte dans cette étude.

Pas de régularité

L'augmentation de la vacance n'a été "ni continue ni régulière au cours de la période. Entre 1990 et 1999, le nombre de logements vacants a augmenté de 6%, soit 0,7% en moyenne par an. Il a ensuite diminué jusqu'en 2005 pour repasser sous la barre des 2 millions", explique l'institut de la statistique. Entre 2005 et 2017, il a augmenté fortement, de 47,3%, soit +3,3% par an en moyenne. À partir de 2017, cette hausse s'atténue nettement : +0,8% par an en moyenne entre 2017 et 2023. Dans le même temps, le nombre total de logements a augmenté régulièrement, au rythme de 1,1 % en moyenne par an entre 1999 et 2023, pour atteindre 37,8 millions de logements.

Les départements ruraux de France métropolitaine situés près de "la diagonale du vide", ainsi que l'Orne, étaient particulièrement touchés par la vacance en 2020, comme en 2009. Dans neuf départements de France métropolitaine, elle atteint ou dépasse 11% : la Creuse, la Nièvre, les Ardennes, le Cher, l'Yonne, l'Indre, la Meuse, l'Orne et les Vosges. Concernant les DOM, la hausse est particulièrement forte en Martinique (+3,4 points). En 2020, le taux de vacance y est le plus élevé de France (16,1%), devant la Creuse (15,9%) et la Guadeloupe (15,1%).

Moins de vacance à Paris et dans le Var

À l'inverse, la vacance des logements est moins forte dans les départements alpins et ceux situés le long de l'Atlantique et en Île-de-France (hors Paris), ainsi qu'en Ille-et-Vilaine et dans le Var. En Corse, la situation est singulière, le taux de vacance déjà très bas en 2009 (inférieur à 4 %) baisse dans les deux départements. Un seul autre département connaît une évolution similaire : l'Hérault, où le taux de vacance passe de 7,4 % en 2009 à 7,1 % en 2020 en lien notamment avec sa croissance démographique, la plus forte des départements de France métropolitaine (+15,2 % entre 2009 et 2020).

L'Insee rappelle qu'une taxe sur les logements vacants est entrée en vigueur en 1999 pour les communes situées dans une agglomération de plus de 50.000 habitants en "zone tendue". Une redéfinition du périmètre de ces zones a d'ailleurs pris effet au 1er janvier 2024, faisant passer le nombre de communes concernées de 1.150 à 3.698, représentant 45% du parc total de logements. Les autres communes peuvent instituer, depuis 2006, une "taxe d'habitation sur les logements vacants" pour ceux qui ne sont pas occupés depuis plus de deux ans.