Cours action X-FAB

Fiche Société X-FAB

X-FAB Silicon Foundries SE est un groupe de fonderie spécialisée, avec une expertise dans la production de circuits intégrés à signaux analogiques/mixtes, de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et de carbure de silicium (SiC), et se concentrant sur les marchés automobiles, industriels et ... lire la suite