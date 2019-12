Cours action Vicat

Fiche Société Vicat

Vicat est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Le CA par famille de produits se répartit comme suit , ciment (48,5%) : 22,8 Mt vendues en 2018 ; - béton prêt à l'emploi et granulats (38,3%) : 9 millions de m3 de béton prêt à ...

