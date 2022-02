Cours action Vetoquinol

Fiche Société Vetoquinol

Vétoquinol SA est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de produits vétérinaires destinés aux animaux de compagnie (60,1% du CA ; chiens, chats, etc.) et de rente (39,9% ; bovins, porcs, volailles, etc.). L'activité du groupe ... lire la suite