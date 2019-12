Cours action Verallia

Fiche Société Verallia

Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2018, le groupe a produit 16 milliards de bouteilles et de pots en verre. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud et de l'Ouest ...

