Cours action Ubisoft

Fiche Société Ubisoft

Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de logiciels de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles de jeux (64% du CA), aux PC (27%), aux smartphones et tablettes (8%) et autres (1%). L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles , création, ...

Voir fiche société