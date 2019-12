Cours action Trigano

Fiche Société Trigano

Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit , véhicules de loisirs (91,8%) : camping-cars (80,8% du CA ; 1er constructeur européen ; 42 783 véhicules ...

Voir fiche société