Cours action Tikehau

Fiche Société Tikehau

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère environ 22 MdsEUR d'actifs et dispose de 2,3 MdsEUR de fonds propres au 31/12/2018. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital et stratégies liquides), ...

Voir fiche société