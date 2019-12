Cours action TF1

Fiche Société TF1

TF1 est la 1re chaîne de télévision généraliste française. Le CA par activité se répartit comme suit , exploitation de chaînes TV (76,8%) : détention, à fin 2018, de 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) et de 4 chaînes thématiques (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa et Sérieclub). ...

